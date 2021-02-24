Несподіваний вчинок від головного конкурента "Динамо" на внутрішній арені.

Донецький "Шахтар" побажав київському "Динамо" перемоги в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти бельгійського "Брюгге".

Відповідний пост був опублікований в Twitter-акаунті "гірників".

"Бажаємо перемоги "Динамо" Київ у матчі з "Брюгге", - йдеться в повідомленні. Також прес-служба "Шахтаря" поставила емодзі біцепса і прапори України.

"Динамо" не змусило довго чекати з відповіддю:

"Дякуємо! Буде прекрасно, якщо дві українські команди продовжать виступи в єврокубках".

"Брюгге" - "Динамо": перед матчем

Матч "Брюгге" - "Динамо" пройде 25 лютого в Бельгії. Початок - о 22.00.

У першій зустрічі команд 18 березня "Динамо" вело завдяки голу Віталія Буяльського, але упустило перевагу - 1:1.

Мірча Луческу висловив упевненість, що у матчі-відповіді "Динамо" буде кращим.

Між матчами ЛЄ "Динамо" в УПЛ врятувалося від поразки в матчі проти "Десни" (1:1), а "Брюгге" в чемпіонаті Бельгії розгромив "Левен" (3:0).

"Брюгге" і "Динамо" розсудять сербські арбітри. Головним суддею призначений Срджан Йованович.

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Автор: Антон Дудар