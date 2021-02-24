Гравці Шахтаря і Динамо / фото ФК Шахтар
Донецький "Шахтар" побажав київському "Динамо" перемоги в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти бельгійського "Брюгге".
Відповідний пост був опублікований в Twitter-акаунті "гірників".
"Бажаємо перемоги "Динамо" Київ у матчі з "Брюгге", - йдеться в повідомленні. Також прес-служба "Шахтаря" поставила емодзі біцепса і прапори України.
twitter.com/FCShakhtar
"Динамо" не змусило довго чекати з відповіддю:
"Дякуємо! Буде прекрасно, якщо дві українські команди продовжать виступи в єврокубках".
twitter.com/DynamoKyiv
"Брюгге" - "Динамо": перед матчем
- Матч "Брюгге" - "Динамо" пройде 25 лютого в Бельгії. Початок - о 22.00.
- У першій зустрічі команд 18 березня "Динамо" вело завдяки голу Віталія Буяльського, але упустило перевагу - 1:1.
- Мірча Луческу висловив упевненість, що у матчі-відповіді "Динамо" буде кращим.
- Між матчами ЛЄ "Динамо" в УПЛ врятувалося від поразки в матчі проти "Десни" (1:1), а "Брюгге" в чемпіонаті Бельгії розгромив "Левен" (3:0).
- "Брюгге" і "Динамо" розсудять сербські арбітри. Головним суддею призначений Срджан Йованович.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram