"Динамо" змогло виграти у Спортивному арбітражному суді справу щодо боргу клубу "Сан-Паулу" за трансфер бразильського півзахисника Че Че.
Про це стало відомо на офіційному сайті "біло-синіх".
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Вердикт суду наступний: бразильська команда має 45 днів, щоб погасити борг перед "Динамо" у розмірі 2,65 мільйона євро, а також штраф - 400 тисяч євро.
Якщо "Сан-Паулу" не закриє свої заборгованості, то ризикує отримати трансферний бан.
Нагадаємо, що влітку 2018 року кияни придбали Че Че у "Палмейраса", але очікування не виправдалися і 28-річний хавбек був проданий у "Сан-Паулу" в 2019 році. Зараз бразилець грає у себе на батьківщині в оренді за "Атлетіко Мінейро".
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