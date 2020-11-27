Українська Прем'єр-ліга: де дивитися матчі 11-го туру

"Динамо" прийме "Ворсклу", а "Шахтар" зіграє з "Дніпром-1".

27 листопада стартує 11-й тур чемпіонату України з футболу. У центральному матчі туру лідер УПЛ "Динамо" прийматиме "Ворсклу", яка йде на третій сходинці. Розклад трансляцій 27 листопада 19.00. ПФК "Львів" - "Маріуполь" Трансляція - "Футбол 1" 28 листопада 14.00. "Олександрія" - "Рух" Трансляція - "Футбол 2" 17.00. "Динамо" - "Ворскла" Трансляція - "2+2" 19.30. "Дніпро-1" - "Шахтар" Трансляція - "УНІАН ТБ" 29 листопада 14.00. "Минай" - "Зоря" Трансляція - "Футбол 1" 17.00. "Колос" - "Десна" Трансляція - "Футбол 1" 19.30. "Інгулець" - "Олімпік" Трансляція - "Футбол 1" Українська Прем'єр-ліга: 11-й тур Після десяти турів у "Динамо" - 23 очки, у "Шахтаря" - 20, а у "Ворскли" - 19.

У зоні вильоту йде "Рух", у якого 5 очок.

УПЛ: результати матчів 10-го туру Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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