Динамо і Ворскла зустрінуться на Олімпійському / фото Динамо Київ

27 листопада стартує 11-й тур чемпіонату України з футболу.

У центральному матчі туру лідер УПЛ "Динамо" прийматиме "Ворсклу", яка йде на третій сходинці.

Розклад трансляцій

27 листопада

19.00. ПФК "Львів" - "Маріуполь"

Трансляція - "Футбол 1"

28 листопада

14.00. "Олександрія" - "Рух"

Трансляція - "Футбол 2"

17.00. "Динамо" - "Ворскла"

Трансляція - "2+2"

19.30. "Дніпро-1" - "Шахтар"

Трансляція - "УНІАН ТБ"

29 листопада

14.00. "Минай" - "Зоря"

Трансляція - "Футбол 1"

17.00. "Колос" - "Десна"

Трансляція - "Футбол 1"

19.30. "Інгулець" - "Олімпік"

Трансляція - "Футбол 1"

Українська Прем'єр-ліга: 11-й тур

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Автор: Антон Дудар