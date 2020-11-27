Динамо і Ворскла зустрінуться на Олімпійському / фото Динамо Київ
27 листопада стартує 11-й тур чемпіонату України з футболу.
У центральному матчі туру лідер УПЛ "Динамо" прийматиме "Ворсклу", яка йде на третій сходинці.
Розклад трансляцій
27 листопада
19.00. ПФК "Львів" - "Маріуполь"
Трансляція - "Футбол 1"
28 листопада
14.00. "Олександрія" - "Рух"
Трансляція - "Футбол 2"
17.00. "Динамо" - "Ворскла"
Трансляція - "2+2"
19.30. "Дніпро-1" - "Шахтар"
Трансляція - "УНІАН ТБ"
29 листопада
14.00. "Минай" - "Зоря"
Трансляція - "Футбол 1"
17.00. "Колос" - "Десна"
Трансляція - "Футбол 1"
19.30. "Інгулець" - "Олімпік"
Трансляція - "Футбол 1"
Українська Прем'єр-ліга: 11-й тур
- Після десяти турів у "Динамо" - 23 очки, у "Шахтаря" - 20, а у "Ворскли" - 19.
- У зоні вильоту йде "Рух", у якого 5 очок.
- УПЛ: результати матчів 10-го туру
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