13 березня відбулося 2 матчі 18-го туру чемпіонату України.
"Минай" вдома мінімально поступився "Інгульцю". Єдиний гол був забитий з пенальті в першому таймі. Причиною одинадцятиметрового став грубий фол центрального захисника Данила Карася, який був видалений з поля.
"Минай" - "Інгулець" - 0:1
Гол: Бартулович (27, пенальті)
Вилучення: Карась (25, друга жовта картка)
"Минай": Попович, Маємбе (Бойко, 57), Карась, Ковтун (Петрусенко, 32), Книш, Ткачук, Кожанов (Хахльов, 57), Пиняшко, Шиндер (Ахмедзаде, 68), Нурієв, Мілевський (Сніжко, 32)
"Інгулець": Малиш, Салем, Запорожець, Бартулович (Мкомола, 73), Кучеренко (Чайковський, 72), Шишка, Балан, Щедрий (Шевцов, 93), Січінава (Синегуб, 93), Ковальов, Квасний
Огляд матчу від телеканалів "Футбол 1, 2, 3".
У другому матчі "Дніпро-1" на виїзді переміг полтавську "Ворсклу". Переможний гол забив 23-річний форвард Артем Довбик на 40-й хвилині. Він вийшов на оперативний простір та шаленим пострілом з лівої ноги відправив м'яча у дальню дев'ятку.
"Ворскла - "Дніпро-1" - 0:1
Гол: Довбик, 40
Вилучення: Дуглас (54, друга жовта картка)
"Ворскла": Різник, Альюн, Чеснаков (Щербак, 72), Пердута, Яворський, Скляр (Луїзао, 46), Пуцлін, Тілль, Кане, Степанюк (Челядін, 64), Кулач (Ребенок, 77)
"Дніпро-1": Юрчук, Тейлор, Дуглас, Логінов, Дубінчак, Піхальонок (Ді Франко, 71), Ігнатенко, Назаренко (Цуріков, 58), Чуже (Адамюк, 71), Когут (Сваток, 58), Довбик (Хобленко, 89)
Огляд матчу від телеканалів "Футбол 1, 2, 3".
Читайте такожЯрославський назвав суму, яку вклав у Металіст за майже 8 років свого президентства
Українська Прем'єр-ліга: перед 18-м туром
- 13 і 14 березня пройдуть матчі 18-го туру Української Прем'єр-Ліги. Де та коли дивитися матчі - до вашої уваги.
- Після 17 турів в УПЛ лідирує "Динамо" (40 очок), яке на 4 пункти випереджає "Шахтар".
- У зоні вильоту йде "Львів", у якого 12 очок.
- У гонитві бомбардирів лідирує півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, на рахунку якого 10 голів.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram