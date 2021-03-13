В обох матчах господарі поступилися з ідентичним рахунком.

13 березня відбулося 2 матчі 18-го туру чемпіонату України.

"Минай" вдома мінімально поступився "Інгульцю". Єдиний гол був забитий з пенальті в першому таймі. Причиною одинадцятиметрового став грубий фол центрального захисника Данила Карася, який був видалений з поля.

"Минай" - "Інгулець" - 0:1

Гол: Бартулович (27, пенальті)

Вилучення: Карась (25, друга жовта картка)

"Минай": Попович, Маємбе (Бойко, 57), Карась, Ковтун (Петрусенко, 32), Книш, Ткачук, Кожанов (Хахльов, 57), Пиняшко, Шиндер (Ахмедзаде, 68), Нурієв, Мілевський (Сніжко, 32)

"Інгулець": Малиш, Салем, Запорожець, Бартулович (Мкомола, 73), Кучеренко (Чайковський, 72), Шишка, Балан, Щедрий (Шевцов, 93), Січінава (Синегуб, 93), Ковальов, Квасний

Огляд матчу від телеканалів "Футбол 1, 2, 3".

У другому матчі "Дніпро-1" на виїзді переміг полтавську "Ворсклу". Переможний гол забив 23-річний форвард Артем Довбик на 40-й хвилині. Він вийшов на оперативний простір та шаленим пострілом з лівої ноги відправив м'яча у дальню дев'ятку.

"Ворскла - "Дніпро-1" - 0:1

Гол: Довбик, 40

Вилучення: Дуглас (54, друга жовта картка)

"Ворскла": Різник, Альюн, Чеснаков (Щербак, 72), Пердута, Яворський, Скляр (Луїзао, 46), Пуцлін, Тілль, Кане, Степанюк (Челядін, 64), Кулач (Ребенок, 77)

"Дніпро-1": Юрчук, Тейлор, Дуглас, Логінов, Дубінчак, Піхальонок (Ді Франко, 71), Ігнатенко, Назаренко (Цуріков, 58), Чуже (Адамюк, 71), Когут (Сваток, 58), Довбик (Хобленко, 89)

Огляд матчу від телеканалів "Футбол 1, 2, 3".

Українська Прем'єр-ліга: перед 18-м туром

13 і 14 березня пройдуть матчі 18-го туру Української Прем'єр-Ліги. Де та коли дивитися матчі - до вашої уваги.

Після 17 турів в УПЛ лідирує "Динамо" (40 очок), яке на 4 пункти випереджає "Шахтар".

У зоні вильоту йде "Львів", у якого 12 очок.

У гонитві бомбардирів лідирує півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, на рахунку якого 10 голів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем