55 збірних у березні почнуть боротьбу за вихід на чемпіонат світу.

7 грудня пройшло жеребкування європейської кваліфікації ЧС-2022.

В ході жеребкування 55 національних збірних були розбиті на десять груп. У п'яти групах опинилося по п'ять команд, ще в п'яти - по шість.

Своїх суперників дізналася і збірна України.

Результати жеребкування

Група А: Португалія, Сербія, Ірландія, Люксембург, Азербайджан

Група B: Іспанія, Швеція, Греція, Грузія, Косово

Група C: Італія, Швейцарія, Північна Ірландія, Болгарія, Литва

Група D: Франція, Україна, Фінляндія, Боснія і Герцеговина, Казахстан

Група E: Бельгія, Уельс, Чехія, Білорусь, Естонія

Група F: Данія, Австрія, Шотландія, Ізраїль, Фарерські острови, Молдова

Група G: Нідерланди, Туреччина, Норвегія, Чорногорія, Латвія, Гібралтар

Група H: Хорватія, Словаччина, Росія, Словенія, Кіпр, Мальта

Група I: Англія, Польща, Угорщина, Албанія, Андорра, Сан-Марино

Група J: Німеччина, Румунія, Ісландія, Північна Македонія, Вірменія, Ліхтенштейн

Відзначимо, що перед жеребкуванням всі команди були розбиті на шість кошиків, згідно зі своїм рейтингом.

Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати

При жеребкуванні УЄФА розводив збірні України і Росії, Косово і Росії, Сербії і Косово, Боснії і Герцеговини і Косово, Іспанії та Гібралтару, а також Вірменії та Азербайджану.

Також в одну групу не могли потрапити більше двох команд з так званого "зимового пулу" (Ісландія, Фарерські острови, Україна, Білорусь, Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія, Норвегія, Росія).

Матчі групового етапу кваліфікації пройдуть з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Команди зіграють один проти одного вдома і на виїзді. Матчі плей-офф заплановані на березень 2022 року.

Всього від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. Напряму на чемпіонат світу проб'ються 10 переможців груп. Команди, що посіли другі місця, а також дві збірні із загального рейтингу Ліги націй 2020-2021 потраплять до плей-оф. У стикових матчах 12 збірних розіграють ще 3 путівки.

Чемпіонат світу в Катарі пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

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Автор: Антон Дудар