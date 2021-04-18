Дар'я Савіна опублікувала гарячі знімки.

Кохана захисника "Шахтаря" Валерія Бондаря, журналістка Дар'я Савіна у свій день народження поділилася з підписниками відвертими фото.

Знімки Савіна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На фото дівчина постала в боді у вигляді банта, яке надіто на голе тіло.

Зазначимо, що Савіній виповнилося 20 років.

"З днем народження мене! Мій рік буде таким же яскравим, як і ці фото, обіцяю", - написала Савіна.

Бондар прокоментував пост коханої. "Моя гарматна іменинниця! Люблю тебе!", - написав футболіст.

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Автор: Антон Дудар