Навіть після закінчення бойових дій реалії України будуть вже іншими, ніж до війни.

У Верховній Раді зараз розробляють спеціальний закон, за яким пройдуть перші повоєнні вибори в Україні. Про це в ефірі телемарафону розповів спікер Руслан Стефанчук.

"Ми напрацьовуємо цей законопроєкт, адже для проведення наступних виборів необхідний новий спеціальний законопроєкт, який регулюватиме так звані повоєнні вибори", - сказав він.

За словами керівника українського парламенту, по закінченні війни перед країною постане чимало викликів, характер яких визначатиметься, зокрема, строками і умовами закінчення бойових дій. Тож законотворці намагаються врахувати різні сценарії.

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Наприклад, треба вирішити питання участі у виборах військовослужбовців (не лише право голосувати, але й право обиратися) та біженців. Також непростим є питання про те, чи варто проводити одночасно усі вибори (парламентські, президентські та місцеві), чи варто розвести їх в часі.

Багато залежатиме і від безпекової ситуації. Наприклад, потрібно прописати алгоритм дій на випадок, якщо повітряні тривоги залишаться актуальними і з настанням миру.

"Ми готуємо різні базові сценарії для того, щоб люди могли реалізувати своє фундаментальне конституційне право на вибір. І це повинно бути в Україні. І мені здається, що нам вдасться знайти цей правильний законодавчий компроміс", - заявив Стефанчук.

Вибори в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, у березні цього року західні ЗМІ із посиланням на свої джерела писали, що президент України Володимир Зеленський доручив своїй команді почати підготовку до проведення виборів якнайшвидше після завершення бойових дій. Однак самі вибори стануть можливими лише після скасування воєнного стану.

Тоді ж голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко зауважував, що для підготовки виборів після скасування воєнного стану знадобиться більше часу, ніж це визначено чинним законодавством. За його словами, закон про вибори в його нинішній редакції просто не враховує воєнних реалій сьогодення, а тому має бути змінений.

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