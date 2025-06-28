Продовжуються бої на новому напрямку – Добропільському, зазначив головком.

Сили оборони України щодня відбивають шалені атаки російських окупаційних військ на Новопавлівському, Покровському, Краматорському та Торецькому напрямках. Про це повідомляє головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, який здійснив робочу поїздку в підрозділи, що тримають оборону на Донеччині.

"Продовжуються бої на новому напрямку – Добропільському. Противник рветься до Костянтинівки, але, крім численних втрат, нічого не добився. Силами своїх частин 68-го армійського корпусу, 20-ї і 150-ї мотострілецьких дивізій, агресор намагається прорвати нашу оборону та просуватися у трьох оперативних напрямках", – розповів він на своїй сторінці у Facebook.

За словами головнокомандувача, минулого тижня ворог здійснив потужну атаку поблизу Яблунівки. Окупанти задіяли 24 одиниці бронетехніки. Сирський наголосив, що українські захисники зупинили ворога, знищивши 20 бронемашин та велику кількість особового складу противника.

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Головком також додав, що потрібне "підсилення наших військ підготовленим особовим складом та вчасні, правильні управлінські рішення".

Війна в Україні: ви могли це пропустити

Одне з німецьких ЗМІ повідомляє, що через зміну в тактиці ударів РФ по Україні найближчими місяцями Київ може бути найбільш небезпечним містом в країні. Зазначалося, що за даними місцевої влади, у червні Росія випустила по Києву 285 БПЛА і 65 ракет, тоді як у січні йшлося про 35 БПЛА і 1 ракету.

Тим часом Служба безпеки України здійснила атаку на тимчасово окупований Крим та завдала ворогу чималих втрат. Під атакою був аеродром "Кіровське". Є дані про знищення ворожих вертольотів Мі-8, Мі-26 та Мі-28 та комплексу "Панцир-С1"

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