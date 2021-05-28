Давід Алаба підсилив іспанський гранд.

Мадридський "Реал", який лише вчора звільнив свого головного тренера Зінедіна Зідана, оформив офіційно перший трансфер у міжсезоння.

Клубну прописку вирішив змінити австрієць Давід Алаба, який на правах вільного агента приєднався до "вершкових". Лідер збірної Австрії підписав контракт на п'ять років, а офіційне представлення Алаби у футболці "Реала" буде вже після Євро-2020.

Про те, що угода підписана, мадридський клуб повідомив на своїй сторінці в Twitter.

Алаба побив рекорд Франка Рібері й став першим серед легіонерів "Баварії" за кількістю проведених матчів у футболці мюнхенців.

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Давид Алаба: кар'єра і досягнення

Алаба у 2008 році приєднався до академії "Баварії", перейшовши з дубля австрійської "Аустрії". З 2010 року він виступає за мюнхенців, за винятком половини сезону в оренді в "Хоффенхаймі" у 2011 році.

З "Баварією" Алаба двічі виграв Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА, два рази - Клубний чемпіонат світу, десять разів - чемпіонат Німеччини, шість разів - Кубок країни й п'ять разів - Суперкубок.

У складі збірної Австрії Алаба провів 73 матчі, в яких забив 14 голів.

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Автор: Артем Будрін