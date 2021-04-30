Денис Бойко не проти піти слідами свого колеги по амплуа Олександра Шовковського, який став депутатом Київміськради.

Голкіпер київського "Динамо" Денис Бойко відповів на питання, чи готовий він стати політиком.

Про це стало відомо з його інтерв'ю для INTERSPORT Україна.

"Чому ні? Я готовий і відкритий завжди. Життя потрібне для того, щоб розвиватися. Не стояти на місці й не зациклюватися на чомусь одному. Це цікаво, напевно. Абсолютно інша сфера діяльності. Я там не був, в цих процесах не брав участь, тому сьогодні складно говорити, чи буде мені це цікаво. Думаю, так, чому ні? Це нові знайомства, спілкування, нові моменти в житті, де намагаєшся зробити щось хороше не лише для себе, а й для оточення, країни, усіх, хто цього потребує", - заявив страж воріт на прізвисько "Кінг-Конг".

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"Знаючи Шовковського, думаю, він не просто так пішов в політику. Думаю, у нього є якісь свої думки, ідеї, щоб зробити наше місто ще краще, якось розвивати. Я не можу залізти до нього в голову, міркую суто від себе. Мені здається, якщо у мене виникне можливість стати політиком, я із задоволенням на це погоджуся", - додав Бойко.

Нагадаємо, що Денис може змінити клубну прописку, оскільки нещодавно потрапив до сфери інтересів грецького АЕКа. Зауважимо, що в нинішньому сезоні "Кінг-Конг" вперше став чемпіоном України у своїй кар'єрі, а найвищим досягненням в його резюме є фінал Ліги Європи 2015 року з "Дніпром".

Денис Бойко: кар'єра в "Динамо"

Бойко є вихованцем "Динамо" і повернувся до клубу в 2018 році.

У своєму першому сезоні після повернення він був основним голкіпером "Динамо", але потім втратив постійне місце в основі. У нинішньому сезоні Бойко є дублером Георгія Бущана і провів всього два матчі.

Контракт воротаря з "Динамо" розрахований до 2023 року.

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Автор: Артем Будрін