Голкіпер київського "Динамо" Денис Бойко відповів на питання, чи готовий він стати політиком.
Про це стало відомо з його інтерв'ю для INTERSPORT Україна.
"Чому ні? Я готовий і відкритий завжди. Життя потрібне для того, щоб розвиватися. Не стояти на місці й не зациклюватися на чомусь одному. Це цікаво, напевно. Абсолютно інша сфера діяльності. Я там не був, в цих процесах не брав участь, тому сьогодні складно говорити, чи буде мені це цікаво. Думаю, так, чому ні? Це нові знайомства, спілкування, нові моменти в житті, де намагаєшся зробити щось хороше не лише для себе, а й для оточення, країни, усіх, хто цього потребує", - заявив страж воріт на прізвисько "Кінг-Конг".
Читайте такожФутбольний агент хоче влаштувати бій за правилами боксу між Мілевським та Бойком
"Знаючи Шовковського, думаю, він не просто так пішов в політику. Думаю, у нього є якісь свої думки, ідеї, щоб зробити наше місто ще краще, якось розвивати. Я не можу залізти до нього в голову, міркую суто від себе. Мені здається, якщо у мене виникне можливість стати політиком, я із задоволенням на це погоджуся", - додав Бойко.
Нагадаємо, що Денис може змінити клубну прописку, оскільки нещодавно потрапив до сфери інтересів грецького АЕКа. Зауважимо, що в нинішньому сезоні "Кінг-Конг" вперше став чемпіоном України у своїй кар'єрі, а найвищим досягненням в його резюме є фінал Ліги Європи 2015 року з "Дніпром".
Денис Бойко: кар'єра в "Динамо"
- Бойко є вихованцем "Динамо" і повернувся до клубу в 2018 році.
- У своєму першому сезоні після повернення він був основним голкіпером "Динамо", але потім втратив постійне місце в основі. У нинішньому сезоні Бойко є дублером Георгія Бущана і провів всього два матчі.
- Контракт воротаря з "Динамо" розрахований до 2023 року.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram