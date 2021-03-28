У Дениса Бойка є варіант з переходом в АЕК.

Голкіпер київського "Динамо" Денис Бойко потрапив до сфери інтересів грецького АЕКа.

Про це повідомляє sdna.gr.

Джерело зазначає, що 33-річний Бойко є для АЕКа одним з пріоритетних варіантів для підсилення воротарської позиції.

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Сам воротар не проти змінити клуб через нестачу ігрової практики. Агент Бойка вже з січня займається пошуком нових варіантів для голкіпера.

Відзначимо, що Бойко є клієнтом агентства ProStar, а за АЕК вже виступають ще два клієнта цієї компанії - Дмитро Чигринський та Олег Данченко. Це також може зіграти роль в переговорах щодо трансферу.

Нагадаємо, в АЕКу також виступає український півзахисник Євген Шахов.

Денис Бойко: кар'єра в "Динамо"

Бойко є вихованцем "Динамо" і повернувся до клубу в 2018 році.

У своєму першому сезоні після повернення він був основним голкіпером "Динамо", але потім втратив постійне місце в основі. У нинішньому сезоні Бойко є дублером Георгія Бущана і провів всього два матчі.

Контракт воротаря з "Динамо" розрахований до 2023 року.

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Автор: Антон Дудар