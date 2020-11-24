Томаш Кендзера / фото Динамо Київ

Стали відомі стартові склади київського "Динамо" і "Барселони" на матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, який пройде на "Олімпійському".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо - Барселона.

"Динамо": Бущан, Караваєв, Миколенко, Забарний, Кендзьора, Шепелєв, Гермаш, Шапаренко, Буяльський, де Пена, Вербич

Запасні: Моргун, Бойко, Скорко, Боль, Попов, Белуце, Цитаїшвілі, Леднєв, Андрієвський, Клейтон, Супряга

"Барселона": тер Штеген, Фірпо, Лангле, Мінгеса, Дест, Аленья, П'янич, Педрі, Трінкау, Коутіньо, Брейтуейт

Запасні: Нето, Пенья, Грізманн, Дембеле, Пуч, Альба, Фернандес, де ла Фуенте

"Динамо" - "Барселона": перед матчем

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Автор: Антон Дудар