Стали відомі стартові склади київського "Динамо" і "Барселони" на матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, який пройде на "Олімпійському".
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо - Барселона.
"Динамо": Бущан, Караваєв, Миколенко, Забарний, Кендзьора, Шепелєв, Гермаш, Шапаренко, Буяльський, де Пена, Вербич
Запасні: Моргун, Бойко, Скорко, Боль, Попов, Белуце, Цитаїшвілі, Леднєв, Андрієвський, Клейтон, Супряга
"Барселона": тер Штеген, Фірпо, Лангле, Мінгеса, Дест, Аленья, П'янич, Педрі, Трінкау, Коутіньо, Брейтуейт
Запасні: Нето, Пенья, Грізманн, Дембеле, Пуч, Альба, Фернандес, де ла Фуенте
"Динамо" - "Барселона": перед матчем
- Матч "Динамо" - "Барселона" розпочнеться о 21.45. Де дивитися гру по ТБ.
- Після першого кола "Динамо" набрало 1 очко і займає третє місце в групі G. у "Барселони" - 9 очок і перша позиція.
- Зустріч команд у першому колі завершилася перемогою "Барселони" з рахунком 2:1. Кияни грали на "Камп Ноу" в ослабленому через коронавірус складі.
- Відомо, хто судитиме майбутній поєдинок.
- Через травми та з інших причин гру на "Олімпійському" пропустять ключові гравці "Барси" - капітан Ліонель Мессі, Френкі де Йонг, Жерар Піке, Серхі Роберто, Ансу Фаті і Серхіо Бускетс.
- Екс-футболіст збірної України розповів, за рахунок чого "Динамо" може зупинити"Барселону".
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