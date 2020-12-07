"Динамо" в заключному турі прийматиме команду Сергія Реброва.

8 грудня на НСК "Олімпійський" в Києві пройде матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Динамо"і "Ференцварошем".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо - Ференцварош.

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Динамо - Ференцварош: де дивитися матч онлайн

Пряму трансляцію матчу "Динамо" - "Ференцварош" можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1".

Також трансляція буде доступна на медіасервісі "MEGOGO" за передплатою.

Початок зустрічі - о 22.00.

"Динамо" - "Ференцварош": перед матчем

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Автор: Антон Дудар