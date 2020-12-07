У першому колі команди зіграли внічию / фото REUTERS
8 грудня на НСК "Олімпійський" в Києві пройде матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Динамо"і "Ференцварошем".
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо - Ференцварош.
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Динамо - Ференцварош: де дивитися матч онлайн
Пряму трансляцію матчу "Динамо" - "Ференцварош" можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1".
Також трансляція буде доступна на медіасервісі "MEGOGO" за передплатою.
Початок зустрічі - о 22.00.
"Динамо" - "Ференцварош": перед матчем
- Перед останнім туром і "Динамо", і "Ференцварош" набрали по 1 очку в групі G. "Барселона" (15 очок) і "Ювентус" (12 очок) ще після четвертого туру гарантували собі вихід в плей-офф ЛЧ.
- У першому колі зустріч "Динамо" і "Ференцвароша" завершилася внічию - 2:2. У тому поєдинку кияни не втримали свою перевагу в рахунку.
- Перед матчем ЛЧ обидві команди здобули перемоги у своїх національних чемпіонатах. "Динамо" в меншості обіграло "Маріуполь", а "Ференцварош" виграв з голом українця.
- Головний тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі з "Динамо".
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