Мірча Луческу задоволений результатом і готовий закрити очі на якість гри.

"Динамо" в поєдинку шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів обіграло "Ференцварош" з мінімальним рахунком і гарантувало собі участь у Лізі Європи.

Головні тренери команд прокоментували підсумки матчу, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Головний тренер киян Мірча Луческу задоволений результатом і готовий закрити очі на якість гри.

"Я дуже задоволений тим, що ми вийшли в євровесну. Результат - найголовніше. Гра залишається на другому плані. Ми грали проти дуже хорошої, мотивованої команди. Угорці хотіли перемогти і робили все можливе. Нам потрібно було організовано діяти в обороні, щоб не пропустити швидкі контратаки суперника, у складі якого виступають швидкісні і технічні Узуні, Нгуен і Зубков. Не можна було давати їм простір. У перерві я сказав хлопцям, що ми повинні активніше вибігати в атаку, якщо хочемо виграти і пройти далі. У першому таймі ми відбирали м'яч і швидко його втрачали. У другому таймі нам слід було користуватися простором за спинами суперника, який великими силами вибігав в атаку. І ми це змогли", - заявив Луческу.

У свою чергу Сергій Ребров залишився задоволений своїми підопічними і відзначив малу кількість небезпечних моментів у матчі.

"Це був хороший матч. Я гордий за свою команду, особливо пишаюся грою в першому таймі. На жаль, ми не створювали великої кількості моментів, але ми грали проти київського "Динамо" на виїзді — це непросто. Все зламав гол, який кияни забили. Після цього потрібно було щось міняти. Ми постаралися, але не забили. У таких матчах не буває багато моментів. Ми створили два - три дуже хороших моменти. Якби реалізували їх, була б інша гра. На такому рівні дуже складно отримати більше можливостей. "Динамо" реалізувало один свій момент і виграло матч", - сказав Ребров.

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Динамо - Ференцварош: підсумки матчу

Після шести турів у "Динамо" в активі 4 очки, а у "Ференцвароша" - 1 очко. В останньому турі "Динамо" і "Ференцварош" в очному протистоянні вирішували долю третього місця і путівки в Лігу Європи. "Ювентус" і "Барселона" набрали в групі G по 15 очок.

4 набраних очка - найгірший результат "Динамо" на груповому етапі ЛЧ з сезону 2007-2008 (0 очок).

У першому колі "Ференцварош" і "Динамо" зіграли внічию 2:2.

Динамо виступало на груповому етапі Ліги чемпіонів вперше за чотири роки.

У плей-офф Ліги Європи "Динамо" зіграє вперше з сезону 2018-2019. Суперник киян по плей-офф ЛЄ визначиться в ході жеребкування 14 грудня.

Захисник Денис Попов забив свій дебютний гол у єврокубках.

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Автор: Олег Давигора