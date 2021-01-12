Київське "Динамо" провело перше тренування в 2021 році. 11 січня команда в повному складі займалася на навчально-тренувальній базі в Кончі-Заспі.
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Про це повідомив офіційний сайт "Динамо".
Загалом в занятті взяли участь 27 футболістів - 4 воротарі й 23 польових гравці.
В основну групу повернувся Артем Бєсєдін, котрий відбув допінгову дискваліфікацію. Також тренерський штаб отримав підсилення у вигляді тих гравців, що повернулися з оренди. Мова йде про Мохаммеда Кадірі та Сідклея.
До 14 січня столичний гранд тренуватиметься на базі в Конча-Заспі, а 15-го кияни вирушать на перший зимовий збір в Емірати.
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