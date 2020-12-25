Канал почне свою роботу з наступного року.

Київське "Динамо" офіційно оголосило про запуск клубного телеканалу.

Про це повідомила прес-служба київського клубу.

Канал буде називатися "FC Dynamo Kyiv TV". Він вже отримав ліцензію на мовлення в українському та зарубіжному телевізійному просторі.

На даний момент клуб проводить планову підготовчу роботу по запуску проекту.

Тестове мовлення заплановано на початок 2021 року.

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Автор: Антон Дудар