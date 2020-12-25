Динамо запустить свій телеканал / Динамо Київ
Київське "Динамо" офіційно оголосило про запуск клубного телеканалу.
Про це повідомила прес-служба київського клубу.
Канал буде називатися "FC Dynamo Kyiv TV". Він вже отримав ліцензію на мовлення в українському та зарубіжному телевізійному просторі.
На даний момент клуб проводить планову підготовчу роботу по запуску проекту.
Тестове мовлення заплановано на початок 2021 року.
"Динамо" Київ - останні новини:
- "Дуже хороша команда": один з лідерів Динамо оцінив майбутнього суперника в Лізі Європи
- Букмекери оцінили шанси Шахтаря і Динамо виграти Лігу Європи
- Динамо віддало свого гравця в оренду Ворсклі
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram