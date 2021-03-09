"Динамо" належить зустрітися з іспанським клубом.

11 березня "Динамо" в Києві прийматиме іспанський "Вільярреал" в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Динамо - Вільярреал.

Букмекери вважають "Динамо" аутсайдером домашнього матчу.

На перемогу киян можна зробити ставку з коефіцієнтом 4,40, на нічийний результат - 3,45, тоді як на успіх гостей - 1,94.

Що стосується проходу в чвертьфінал, то на "Динамо" дається коефіцієнт 4,30, а на те, що сильніше за сумою двох зустрічей виявиться "Вільярреал" - 1,22.

Динамо - Вільярреал: перед матчем

"Динамо" в 1/16 фіналу Ліги Європи пройшло "Брюгге" (1:1 і 1:0). "Вільярреал" вибив з боротьби австрійський "Зальцбург", двічі обігравши суперника (2:0 і 2:1).

Екс-тренер "Динамо" не вірить у те, що киянам вдасться пройти "Вільярреал".

Один проти одного "Динамо" і "Вільярреал" раніше грали в 1/16 фіналу Кубка УЄФА в сезоні 2004-2005. Далі тоді пройшли іспанці (0:0 і 2:0).

Матч "Динамо" - "Вільярреал" судитиме відомий англійський рефері Майкл Олівер.

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Автор: Антон Дудар