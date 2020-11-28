Кияни без проблем розібралися з "Ворсклою".

У центральному матчі 11-го туру Української Прем'єр-ліги київське "Динамо" приймало полтавську "Ворсклу".

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Команда Мірчі Луческу здобула перемогу з рахунком 2:0.

Господарі вийшли вперед на 14-й хвилині, коли Циганков замкнув пас Вербича з декількох метрів. Через кілька хвилин динамівці забили завдяки удару Де Пени та навіть відсвяткували взяття воріт, але арбітр зафіксував офсайд у Вербича, який брав участь в атаці.

Саме Вербич на 36-й хвилині завдав точного удару в нижній кут воріт "Ворскли" і подвоїв перевагу "Динамо". Перед перервою арбітр знову скористався допомогою VAR і не призначив пенальті у ворота гостей за гру рукою Степанюка.

У другому таймі в обох команд було по кілька моментів, в яких себе проявили воротарі Бущан і Ткаченко.

На 82-й хвилині кияни залишилися в меншості. Арбітр подивився повтор дій Забарного в боротьбі зі Степанюком і видалив захисника за високо підняту ногу. Під завісу гри суддя вирівняв склади, показавши червону Кане за фол на Лєднєві.

"Динамо" залишається лідером турнірної таблиці УПЛ, набравши 26 очок. "Ворскла" (19) йде на третій сходинці.

"Динамо" - "Ворскла" - 2:0

Голи: Циганков, 14, Вербич, 36

"Динамо": Бущан, Кендзьора, Забарний, Попов, Миколенко, Андрієвський, Циганков, Шепелєв (Лєднєв, 62), Шапаренко (Караваєв, 84), Де Пена (Гармаш, 62), Вербич (Супряга, 80)

"Ворскла": Ткаченко, Пердута (Дубко, 76), Яворський, Ндіайе, Ребенок (Пешич, 46), Кане, Пуцлін (Челядін, 71), Скляр (Власов, 76), Якубу, Степанюк, Щербак (Кравчук, 46)

Попередження: Пердута, Челядін, Скляр, Яворський

Вилучення: Забарний, 82 - Кане, 90

Українська Прем'єр-ліга: 11-й тур

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Автор: Данило Слесь