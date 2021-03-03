А вже на Міжнародний жіночий день команди зіграють в рамках УПЛ.

3 березня у матчі 1/4 фіналу Кубку України "Дніпро-1" та "Олександрія" позмагаються за путівку до півфіналу.

До вашої уваги відеотрансляція двобою на "Арені Дніпро". Стартовий свисток пролунає о 19:00.

Зауважимо, що для обох команд це буде третій поєдинок в турнірі.

"Дніпро-1" раніше вибив зі змагань "Гірник-Спорт" (5:3 у додатковий час) та "ВПК-Агро" (5:0), а "Олександрія" - "Інгулець" (4:1) й "Минай" (3:0).

Відеотрансляція на телеканалі "УНІАН".

Кубок України 2020-2021: що потрібно знати

Кубок України 2020-2021 складається з семи етапів: два попередніх етапи, 1/16 фіналу, 1/8 фіналу, 1/4 фіналу, 1/2 фіналу і фінал.

Чемпіон України "Шахтар" і володар Кубку України 2019-2020 "Динамо", згідно з регламентом, стартують з чвертьфінальної стадії. Вони приєдналися до шести команд-переможниць 1/8 фіналу.

У чвертьфіналі зіграють дві команди не з УПЛ - "Верес" і "Агробізнес", які представляють Першу лігу.

На всіх етапах команди проводять по одному матчу.

Кубок України: результати першого попереднього раунду, результати другого попереднього раунду, результати 1/16 фіналу.

Чинним володарем трофею є київське "Динамо".

1/2 фіналу Кубку України заплановано на 21 квітня.

Фінал Кубка України-2020/21 відбудеться 12 травня в Тернополі на "Міському стадіоні".

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Автор: Будрін Артем