"Гірники" не дозволили "Динамо" збільшити відрив.

Донецький "Шахтар" зустрічався з "Дніпром-1" на виїзді в матчі 11-го туру Української Прем'єр-ліги.

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Команда Луїша Каштру здобула складну перемогу з рахунком 1:0.

Перший тайм пройшов з мінімумом небезпечних моментів з обох сторін. Після перерви "гірники" частіше контролювали м'яч, але в цілому дніпряни справлялися зі своїми обов'язками в захисті.

Ключовий епізод трапився лише на 88-й хвилині гри. Після флангової подачі від Сіпріано перехоплення повинен був зробити Кравченко, але він не влучив по м'ячу, після чого Тете завдав точного удару та приніс гостям перемогу.

"Шахтар" не дозволив "Динамо" піти у відрив і зберіг відставання від киян у 3 очки, займаючи другу позицію в турнірній таблиці УПЛ. "Дніпро-1" зазнав четвертої поразки поспіль і знаходиться на 11-й сходинці з 8 пунктами на рахунку.

"Дніпро-1" - "Шахтар" - 0:1

Гол: Тете, 88

"Дніпро-1": Юрчук, Тейлор, Сафронов, Сваток, Логінов, Дубінчак (Цуріков, 61), Ді Франко, Ярмолюк (Кравченко, 73), Когут (Коркішко, 80), Булеца (Чичиков, 73), Довбик

"Шахтар": Трубін, Додо, Бондар, Матвієнко, Сіпріано, Майкон (Коваленко, 61), Маркос Антоніо (Алан Патрік, 46), Тете, Марлос (Степаненко, 90), Соломон (Тайсон, 46), Фернандо

Попередження: Майкон, Алан Патрік, Марлос

Відео голу Тете

Українська Прем'єр-ліга: 11-й тур

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Автор: Данило Слесь