У асистента Мірчі Луческу Еміла Караса померла мама.

У родині асистента головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу Еміла Караса сталася трагедія. 16 березня померла мама молдавського тренера Катерина Карас.

Як повідомляє офіційний сайт "Динамо", їй було 78 років.

"Футбольний клуб "Динамо" висловлює співчуття Емілу, його рідним і близьким у зв'язку з важкою втратою. Глибоко сумуємо разом з родиною Катерини Іванівни. Світла пам'ять!", - йдеться в повідомленні "Динамо".

Нагадаємо, молдавський фахівець Еміл Карас приєднався до "Динамо" минулого літа - він прийшов в команду разом з Мірчею Луческу.

18 березня "Динамо" належить провести матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Вільярреала". У першій грі кияни вдома поступилися з рахунком 0:2.

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Автор: Антон Дудар