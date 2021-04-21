"Ференцварош" бурхливо радів перемозі в чемпіонаті Угорщини.

Гравці "Ференцвароша" облили шампанським свого наставника Сергія Реброва, коли він давав інтерв'ю, коментуючи подію, що зміг тричі поспіль привести команду до золотих медалей чемпіонату.

Нагадаємо, що "Ференцварош" розгромив "Уйпешт" з рахунком 3:0 і достроково оформив титул.

Слова екс-тренера "Динамо" наводить М4Sport.

"Дуже пишаюся роботою в цьому клубі. Радий, що ми знову повторили цю історію. Я просто вказую шлях. Ми робимо все разом з гравцями, уболівальниками. У цьому сезоні гравці відчули атмосферу Ліги чемпіонів і жадали повернутися туди. Думаю, вони стали сильнішими. Сподіваюся, наступного року буде ще краще. Важко було виграти другий титул, але третій - таке вперше в моєму житті", - поділився враженнями Ребров, який також двічі поспіль зміг виграти УПЛ з київським "Динамо".

"У мене ще є рік за контрактом. Я насолоджуюся роботою тут. Подальше рішення прийме клуб", - прокоментував 46-річний фахівець.

Відео святкування.

Сергій Ребров: кар'єра тренера

Ребров має успішний тренерський досвід біля керма київського клубу. З 2014-го по 2017-й рік він двічі приводив команду до перемоги в чемпіонаті України. Також з "Динамо" він двічі виграв Кубок України й один раз Суперкубок країни.

Потім фахівець працював в "Аль-Ахлі", з яким у 2018 році став віце-чемпіоном Саудівської Аравії.

З 2018 року Ребров тренує "Ференцварош". Українець тричі привів команду до титулу чемпіона Угорщини, а також вперше за 25 років вивів "Ференцварош" у груповий етап Ліги чемпіонів. У "Ференцвароші" він був визнаний найкращим тренером клубу за останні десять років.

ЗМІ повідомляли, що влітку наступного року Ребров може змінити Андрія Шевченка біля керма збірної України.

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Автор: Артем Будрін