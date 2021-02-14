Артем Шабанов і Назарій Русин підуть в оренду.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив про те, що захисник команди Артем Шабанов і нападник Назарій Русин на правах оренди перейдуть в польську "Легію".

Луческу цитує офіційний сайт "Динамо".

"Артем пропустив дуже багато через травму та операцію. Йому було важко входити в ігровий ритм. У такому віці йому потрібно грати. Коли з'явилася можливість з "Легією", я пообіцяв, що відпущу його до Варшави. Він добре зіграв проти "Легії" на зборах, напевно, там його і помітили. Ні в якому разі не йдеться про те, що він покине команду - Шабанов їде в оренду на три місяці", - сказав Луческу.

Що стосується Русина, то румунський тренер сказав наступне:

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"Легія" - це якісна команда європейського рівня, яка бореться за чемпіонство. І вони виявили бажання бачити Русина у своєму складі. Йому потрібно поміняти обстановку, відчути цей європейський рівень. Думаю, це піде тільки на користь. У нас є дуже перспективна молодь, яка повинна зробити крок у дорослий футбол".

Відзначимо, що "Легія" займає друге місце в поточному чемпіонаті Польщі.

У поточному сезоні на рахунку Шабанова лише 2 матчі у складі "Динамо", а Русин з'являвся на полі один раз.

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Автор: Антон Дудар