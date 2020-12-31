Київське "Динамо" згадало головні миті року.

Київське "Динамо" опублікувало ролик, в якому підвело підсумки 2020 року, згадавши всі головні моменти, пов'язані з командою.

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Відео опубліковано на YouTube-каналі "Динамо".

Все найголовніше в "Динамо" вмістили в 120 секунд.

"Розпочавшись зі звичної підготовки на зборах, 2020-й продовжився карантином, двома трофеями, зміною головного тренера і довгоочікуваною участю в груповому раунді Ліги чемпіонів!",- зазначили в клубі.

Також в "Динамо" обрали найкращі голи, забиті командою в 2020 році.

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Автор: Антон Дудар