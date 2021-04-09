Вболівальника швидко затримали / фото REUTERS
Голий чоловік вибіг на поле під час першого матчу 1/4 фіналу Ліги Європи між "Гранадою" і "Манчестер Юнайтед".
Зустріч проходила без глядачів, проте фанат якимось чином зумів пробратися на арену.
Чоловік з оригінальною шевелюрою і повністю без одягу з'явився на полі на 21-й хвилині матчу. Він пробігся по полю і покрутився на газоні, після чого був затриманий поліцією.
Flinstones pic.twitter.com/w5VzbRenGx— Nãonosvãoderrubar (@UnidospeloPorto) April 8, 2021
Фото REUTERS
Фото REUTERS
Додамо, що "МЮ" здобув перемогу в матчі з рахунком 2:0.
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