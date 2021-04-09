Оголений чоловік з'явився на полі під час матчу "Гранада" - "Манчестер Юнайтед".

Голий чоловік вибіг на поле під час першого матчу 1/4 фіналу Ліги Європи між "Гранадою" і "Манчестер Юнайтед".

Зустріч проходила без глядачів, проте фанат якимось чином зумів пробратися на арену.

Чоловік з оригінальною шевелюрою і повністю без одягу з'явився на полі на 21-й хвилині матчу. Він пробігся по полю і покрутився на газоні, після чого був затриманий поліцією.

Додамо, що "МЮ" здобув перемогу в матчі з рахунком 2:0.

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Автор: Антон Дудар