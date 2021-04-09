"Арсенал" на останніх секундах втратив перемогу / фото REUTERS
8 квітня були зіграні перші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи 2020-2021.
Результати всіх матчів
"Динамо" Загреб (Хорватія) - "Вільярреал" (Іспанія) - 0:1
"Гранада" (Іспанія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 0:2
"Аякс" (Нідерланди) - "Рома" (Італія) - 1:2
"Арсенал" (Англія) - "Славія" (Чехія) - 1:1
Нагадаємо, що з сіткою плей-офф ви можете ознайомитись за цим посиланням.
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Плей-офф Ліги Європи: що потрібно знати
- Другі матчі 1/4 фіналу Ліги Європи 2020-2021 пройдуть 15 квітня.
- Боротьбу за трофей продовжують дві команди, які раніше вже вигравали Кубок УЄФА/Лігу Європи: "Аякс" і "Манчестер Юнайтед".
- Півфінали заплановані на 29 квітня і 6 травня.
- "Шахтар" і "Динамо" покинули Лігу Європи на стадії 1/8 фіналу, поступившись "Ромі" і "Вільярреалу" відповідно.
- Плей-офф ЛЄ триватиме до 26 травня, коли в Гданську буде зіграний фінал.
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