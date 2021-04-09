Лондонський "Арсенал" не зміг обіграти празьку "Славію", а "Рома" здобула вольову перемогу в Амстердамі.

8 квітня були зіграні перші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи 2020-2021.

Результати всіх матчів

"Динамо" Загреб (Хорватія) - "Вільярреал" (Іспанія) - 0:1

"Гранада" (Іспанія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 0:2

"Аякс" (Нідерланди) - "Рома" (Італія) - 1:2

"Арсенал" (Англія) - "Славія" (Чехія) - 1:1

Нагадаємо, що з сіткою плей-офф ви можете ознайомитись за цим посиланням.

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Плей-офф Ліги Європи: що потрібно знати

Другі матчі 1/4 фіналу Ліги Європи 2020-2021 пройдуть 15 квітня.

Боротьбу за трофей продовжують дві команди, які раніше вже вигравали Кубок УЄФА/Лігу Європи: "Аякс" і "Манчестер Юнайтед".

Півфінали заплановані на 29 квітня і 6 травня.

"Шахтар" і "Динамо" покинули Лігу Європи на стадії 1/8 фіналу, поступившись "Ромі" і "Вільярреалу" відповідно.

Плей-офф ЛЄ триватиме до 26 травня, коли в Гданську буде зіграний фінал.

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Автор: Будрін Артем