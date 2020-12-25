Хосе Луїс Чілаверт оголосив про висунення своєї кандидатури.

Знаменитий екс-голкіпер Хосе Луїс Чілаверт балотуватиметься на пост президента Парагваю в 2023 році.

Про це 55-річний Чілаверт повідомив у Twitter, опублікувавши передвиборчий плакат.

"Чила - президент-2023. Пишаюся тим, що я парагваєць", - написано на плакаті.

На даний момент президентом Парагваю є Маріо Абдо Бенітес.

Хосе Луїс Чілаверт: чим він відомий?

Чілаверт виступав на професійному рівні з 1983 по 2005 роки. Він захищав кольори парагвайського "Гуарані", аргентинських "Сан-Лоренсо" і "Велес Сарсфілд", іспанської "Сарагоси", французького "Страсбура" і парагвайського "Пеньяроля".

Чілаверт прославився завдяки своїм голам. За всю кар'єру він забив 62 м'ячі зі штрафних і пенальті. Він є рекордсменом за кількістю голів, забитих воротарями за національну збірну - 8 м'ячів у 74 матчах за Парагвай.

Парагваєць тричі визнавався найкращим воротарем світу за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (у 1995, 1997 і 1998 роках), а також посів шосте місце в списку найкращих воротарів 20 століття.

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Автор: Антон Дудар