"Інтернаціонале" має намір покласти край гегемонії "Ювентуса".

Підопічні Антоніо Конте кидають виклик чинному чемпіону. У 18-му турі Серії А "Ювентус" завітав у гості до одного з претендентів на титул - міланського "Інтера".

Запеклі суперники почали матч з запізненням, оскільки вболівальники біля стадіону використовували піротехнічні засоби. Рефері поєдинку чекав поки димова завіса розсіється.

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"Інтер" бадьоро почав зустріч і одразу захопив ініціативу. Перший гол в матчі забив екс-півзахисник "Ювентусу": Артуро Відаль вразив ворота туринців і демонстративно не святкував.

В другому таймі подвоїв перевагу Ніколло Барелла після розкішного пасу Алессандро Бастоні. Арбітр зафіксував звитягу підопічних Антоніо Конте з рахунком 2:0.

Нагадаємо, що Антоніо Конте тренував "Ювентус" з 2011 по 2014 роки і заклав фундамент для нинішньої гегемонії. Проте, зараз він в стані їхнього ворога і прагне відібрати Скудетто.

Італійська Серія А. 18-й тур.

"Інтер" – "Ювентус" - 2:0

Голи: Відаль, 12, Барелла, 52

Попередження: Янг, 60 – Бонуччі, 36, Мората, 62

"Інтер": Хандановіч – Бастоні, Де Врей, Шкриніар – Янг (Дарміан, 72), Відаль, Брозовіч, Барелла, Хакімі – Мартінес (Санчес, 86), Лукаку.

"Ювентус": Щенсни – Фработта (Бернардескі, 58), К'єлліні, Бонуччі, Даніло – Ремсі (Кулусевські, 58), Рабіо (Маккені, 58), Бентанкур, К'єза – Роналду, Мората.

Стадіон: "Джузеппе Меацца" (Мілан, Італія).

Огляд матчу від телеканалів "Футбол 1,2,3".

Серія А: положення команд

"Мілан" продовжує лідирувати в таблиці Серії А. "Россонері" мають 40 очок, "Інтер" також має 40 пунктів. Щоправда, "Мілан" має один матч в запасі. 18 січня підопічні Піолі зіграють з "Кальярі" на виїзді.

У "Ювентуса" в активі 33 очки в 17 матчах. Туринці, яких перед початком сезону очолив Андреа Пірло, йдуть п'ятими. Втім, у них є матч в запасі проти "Наполі".

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Автор: Budrin Artem