Кумедний епізод стався в матчі 16-го туру Другої ліги між "Карпатами" Галич і "Епіцентром" (1:0).
Про це в Twitter повідомив журналіст Артур Валерко.
Читайте такожУ матчі Ліги Європи гравцеві Роми дісталося від хлопчика, який подає м'ячі (відео)На 64-й хвилині гри форвард "Карпат" Андрій Бей забив гол, після чого на радощах зняв з себе футболку, кинув її на газон і побіг далі святкувати.
Слідом форвард отримав жовту картку від арбітра, а коли повернувся за футболкою, то не знайшов її. Нападник, не розуміючи, куди могла подітися футболка, лише розводив руками в сторони.
З'ясувалося, що форварда розіграв один з керівників ПФК "Львів", який під час матчу перебував за воротами. Він "поцупив" футболку, сховав її, але повернув після того, як форвард звернувся до присутніх, намагаючись з'ясувати, куди ж поділася його амуніція".
Курйоз, вартий, щоб дочекатися 😂😂😂- Artur Valerko:: Артур Валерко (@ArchieValerko) April 9, 2021
Форвард "Карпат" (Галич) забиває "Епіцентру", на радощах зриває з себе футболку, отримує очікувану жовту картку і...
...А де вона?
"Поцупив" амуніцію один із керівників ПФК "Львів" Михайлів, і після загального сміху повернувши голеадору. pic.twitter.com/0WdDvLora4
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