Курйозний епізод стався в поєдинку Другої ліги.

Кумедний епізод стався в матчі 16-го туру Другої ліги між "Карпатами" Галич і "Епіцентром" (1:0).

Про це в Twitter повідомив журналіст Артур Валерко.

Читайте такожУ матчі Ліги Європи гравцеві Роми дісталося від хлопчика, який подає м'ячі (відео)На 64-й хвилині гри форвард "Карпат" Андрій Бей забив гол, після чого на радощах зняв з себе футболку, кинув її на газон і побіг далі святкувати.

Слідом форвард отримав жовту картку від арбітра, а коли повернувся за футболкою, то не знайшов її. Нападник, не розуміючи, куди могла подітися футболка, лише розводив руками в сторони.

З'ясувалося, що форварда розіграв один з керівників ПФК "Львів", який під час матчу перебував за воротами. Він "поцупив" футболку, сховав її, але повернув після того, як форвард звернувся до присутніх, намагаючись з'ясувати, куди ж поділася його амуніція".

Курйоз, вартий, щоб дочекатися 😂😂😂

Форвард "Карпат" (Галич) забиває "Епіцентру", на радощах зриває з себе футболку, отримує очікувану жовту картку і...

...А де вона?

"Поцупив" амуніцію один із керівників ПФК "Львів" Михайлів, і після загального сміху повернувши голеадору. pic.twitter.com/0WdDvLora4 - Artur Valerko:: Артур Валерко (@ArchieValerko) April 9, 2021

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Автор: Антон Дудар