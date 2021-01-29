КЧМ-2021 пройде з 4 по 11 лютого.

4 лютого стартує Клубний чемпіонат світу з футболу. Цього року турнір прийматиме Катар.

Календар матчів КЧМ-2021

1/4 фіналу

4 лютого. 16.00 (київський час)

"Тігрес" (Мексика) - "Ульсан Хенде" (Південна Корея)

4 лютого. 19.30

"Аль-Духаїль" (Катар) - "Аль-Ахлі" (Єгипет)

Матч за 5-е місце

7 лютого. 17.00

Зустрінуться команди, які програють в 1/4 фіналу

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1/2 фіналу

7 лютого. 20.00

"Тігрес" / "Ульсан" - переможець Кубка Лібертадорес ("Палмейрас" Бразилія - "Сантос" Бразилія)

8 лютого. 20.00

"Аль-Духаїль" / "Аль-Ахлі" - "Баварія" (Німеччина)

Матч за 3-е місце

11 лютого. 17.00

Зустрінуться команди, які програють в 1/2 фіналу

Фінал

11 лютого. 20.00

Зустрінуться переможці двох півфіналів.

Клубний чемпіонат світу з футболу: де дивитися матчі

Матч за 5-е місце, обидва півфінали, матч за 3-е місце і фінал Клубного чемпіонату світу в Україні в прямому ефірі покаже "UA: Перший". Також трансляції будуть доступні в мобільному додатку suspilne.tv.

Клубний чемпіонат світу-2020: що потрібно знати

Клубний чемпіонат світу пройде з 4 по 11 лютого в Катарі. Спочатку він повинен був відбутися в грудні, проте був перенесений. Жеребкування турніру відбулася 19 січня.

Чемпіонат світу серед клубів проводитиметься в 17-й раз. Він востаннє буде проведений у звичному форматі - далі турнір планується розширити до 24 команд.

Через перенесення турніру "Баварія" не змогла повторити рекорд "Барселони" і виграти шість трофеїв за один календарний рік.

Минулого року переможцем КЧМ став "Ліверпуль".

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Автор: Антон Дудар