4 лютого стартує Клубний чемпіонат світу з футболу. Цього року турнір прийматиме Катар.
Календар матчів КЧМ-2021
1/4 фіналу
4 лютого. 16.00 (київський час)
"Тігрес" (Мексика) - "Ульсан Хенде" (Південна Корея)
4 лютого. 19.30
"Аль-Духаїль" (Катар) - "Аль-Ахлі" (Єгипет)
Матч за 5-е місце
7 лютого. 17.00
Зустрінуться команди, які програють в 1/4 фіналу
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1/2 фіналу
7 лютого. 20.00
"Тігрес" / "Ульсан" - переможець Кубка Лібертадорес ("Палмейрас" Бразилія - "Сантос" Бразилія)
8 лютого. 20.00
"Аль-Духаїль" / "Аль-Ахлі" - "Баварія" (Німеччина)
Матч за 3-е місце
11 лютого. 17.00
Зустрінуться команди, які програють в 1/2 фіналу
Фінал
11 лютого. 20.00
Зустрінуться переможці двох півфіналів.
Клубний чемпіонат світу з футболу: де дивитися матчі
Матч за 5-е місце, обидва півфінали, матч за 3-е місце і фінал Клубного чемпіонату світу в Україні в прямому ефірі покаже "UA: Перший". Також трансляції будуть доступні в мобільному додатку suspilne.tv.
Клубний чемпіонат світу-2020: що потрібно знати
- Клубний чемпіонат світу пройде з 4 по 11 лютого в Катарі. Спочатку він повинен був відбутися в грудні, проте був перенесений. Жеребкування турніру відбулася 19 січня.
- Чемпіонат світу серед клубів проводитиметься в 17-й раз. Він востаннє буде проведений у звичному форматі - далі турнір планується розширити до 24 команд.
- Через перенесення турніру "Баварія" не змогла повторити рекорд "Барселони" і виграти шість трофеїв за один календарний рік.
- Минулого року переможцем КЧМ став "Ліверпуль".
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