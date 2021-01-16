Новозеландський "Окленд" не зіграє на Клубному чемпіонаті світу.

Найтитулованіший клуб Ліги чемпіонів ОФК "Окленд Сіті" не зможе взяти участь у клубному чемпіонаті світу в 2021 році.

Про це повідомляється на офіційному сайті ФІФА.

"Окленд" не зможе зіграти на турнірі у зв'язку з карантинними обмеженнями, встановленими владою Нової Зеландії через пандемію коронавірусу. Заборона на участь спортсменів у змаганнях за межами країни не дозволить команді відправитися на турнір.

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Компромісу в цьому питанні досягти не вдалося, так як ФІФА не може впливати на рішення державної влади.

ФІФА вже заявила, що не буде вносити зміни у формат турніру.

"Окленд" повинен був стартувати з 1/8 фіналу і зіграти з "Аль-Духаїлем". Але тепер катарський клуб автоматично пробився до чвертьфіналу.

Клубний чемпіонат світу-2020: що потрібно знати

Клубний чемпіонат світу пройде з 1 по 11 лютого в Катарі. Спочатку він повинен був відбутися в грудні, проте був перенесений.

У турнірі візьмуть участь німецька "Баварія", переможець Кубка Лібертадорес (30 січня у фіналі зіграють бразильські "Палмейрас" і "Сантос"), мексиканський "Тігрес", "Ульсан Хенде" (Південна Корея), "Аль-Ахлі" (Єгипет) і "Аль-Духаїль" (Катар).

"Баварія" і переможець Кубка Лібертадорес чекатимуть на своїх суперників у півфіналі. Інші чотири команди стартують з чвертьфіналу. Жеребкування відбудеться 19 січня.

Чемпіонат світу серед клубів проводитиметься в 17-й раз. Він востаннє буде проведений у звичному форматі - далі турнір планується розширити до 24 команд.

Через перенесення турніру "Баварія" не змогла повторити рекорд "Барселони" і виграти шість трофеїв за один календарний рік.

Минулого року переможцем КЧМ став "Ліверпуль".

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Автор: Антон Дудар