Спортсмени поважають один одного / фото REUTERS

Кріштіану Роналду отримав привітання від легендарного бразильця Пеле після того, як побив його рекорд за кількістю голів в офіційних матчах.

Допис з теплими словами "Король футболу" оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

"Кріштіану, життя - це самотній політ. У кожного своя подорож, і яка ж прекрасна твоя! Я захоплююся тобою, люблю спостерігати за твоєю грою, це ні для кого не секрет", - написав Пеле.

Також бразилець додав:

"Вітаю з тим, що ти побив мій рекорд за голами в офіційних матчах. Я шкодую лише про те, що не можу тебе сьогодні обійняти. Але я залишаю це фото на твою честь з великою любов'ю як символ дружби, яка триває вже багато років".

Під час матчу проти "Кальярі" 14 березня португалець оформив хет-трик і випередив Пеле. Роналду досягнув позначки в 770 забитих голів. У 80-річного бразильця - 767.

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Автор: Будрін Артем