Дружба між легендами триває вже давно.

Кріштіану Роналду отримав привітання від легендарного бразильця Пеле після того, як побив його рекорд за кількістю голів в офіційних матчах.

Допис з теплими словами "Король футболу" оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

"Кріштіану, життя - це самотній політ. У кожного своя подорож, і яка ж прекрасна твоя! Я захоплююся тобою, люблю спостерігати за твоєю грою, це ні для кого не секрет", - написав Пеле.

Також бразилець додав:

"Вітаю з тим, що ти побив мій рекорд за голами в офіційних матчах. Я шкодую лише про те, що не можу тебе сьогодні обійняти. Але я залишаю це фото на твою честь з великою любов'ю як символ дружби, яка триває вже багато років".

Під час матчу проти "Кальярі" 14 березня португалець оформив хет-трик і випередив Пеле. Роналду досягнув позначки в 770 забитих голів. У 80-річного бразильця - 767.

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Кріштіану Роналду: останні досягнення

У 2020 році Роналду провів 38 офіційних матчів за "Ювентус", забив 39 м'ячів і віддав 6 асистів.

Роналду був визнаний найкращим футболістом 21 століття за версією Globe Soccer Awards.

Також Роналду потрапив до символічної збірної всіх часів France Football.

Минулого року Роналду наблизився до світового рекорду по голах за збірну. У Кріштіану 102 голи за збірну Португалії. До історичного рекорду всього 7 м'ячів. У екс-нападника збірної Ірану Алі Даеї 109 голів.

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Автор: Будрін Артем