Кріштіану Роналду отримав привітання від легендарного бразильця Пеле після того, як побив його рекорд за кількістю голів в офіційних матчах.
Допис з теплими словами "Король футболу" оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.
"Кріштіану, життя - це самотній політ. У кожного своя подорож, і яка ж прекрасна твоя! Я захоплююся тобою, люблю спостерігати за твоєю грою, це ні для кого не секрет", - написав Пеле.
Також бразилець додав:
"Вітаю з тим, що ти побив мій рекорд за голами в офіційних матчах. Я шкодую лише про те, що не можу тебе сьогодні обійняти. Але я залишаю це фото на твою честь з великою любов'ю як символ дружби, яка триває вже багато років".
Під час матчу проти "Кальярі" 14 березня португалець оформив хет-трик і випередив Пеле. Роналду досягнув позначки в 770 забитих голів. У 80-річного бразильця - 767.
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Кріштіану Роналду: останні досягнення
- У 2020 році Роналду провів 38 офіційних матчів за "Ювентус", забив 39 м'ячів і віддав 6 асистів.
- Роналду був визнаний найкращим футболістом 21 століття за версією Globe Soccer Awards.
- Також Роналду потрапив до символічної збірної всіх часів France Football.
- Минулого року Роналду наблизився до світового рекорду по голах за збірну. У Кріштіану 102 голи за збірну Португалії. До історичного рекорду всього 7 м'ячів. У екс-нападника збірної Ірану Алі Даеї 109 голів.
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