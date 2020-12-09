"Манчестер Юнайтед" за підсумками туру вилетів до Ліги Європи.

8 грудня відбулися матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів у групах E, F, G та H.

Київське "Динамо" зуміло роздобути путівку в плей-офф Ліги Європи, обігравши на своєму полі Угорський "Ференцварош" з мінімальним рахунком. А в матчі лідерів їхньої групи результат вийшов досить несподіваним - "Ювентус" розгромив Барселону на Камп Ноу і очолив квартет G.

У Парижі під час матчу ПСЖ і Істанбула вибухнув расистський скандал за участю рефері, через що матч взагалі був перерваний. У паралельному матчі "РБ Лейпциг" здолав "Манчестер Юнайтед", чим завоював вихід в плей-офф ЛЧ. Англійці відправляться в Лігу Європи.

Результати матчів

Ліга чемпіонів, Груповий етап, 6-й тур

Група E

"Ренн" – "Севілья" - 1:3

Голи: Рюттер, 86 (пенальті), - Кунде, 32, Ен-Несірі, 45+2, 81

"Челсі" – "Краснодар" – 1:1

Голи: Жоржиньо, 27 (пенальті) – Кабелля, 24

Положення команд: "Челсі" - 14 очок, "Севілья" - 13, "Краснодар" - 5, "Ренн" - 1

Група F

"Зеніт" – "Боруссія" Д – 1:2

Голи: Дріуссі, 16 - Піщек, 68, Вітсель, 79

"Лаціо" – "Брюгге" - 2:2

Голи: Корреа, 12, Іммобіле, 27 (пенальті) – Вормер, 15, Ванакен, 76

Вилучення: Соболь, 39

Положення команд: "Боруссія" Д -13 очок, "Лаціо" - 10, "Брюгге" - 8, "Зеніт" - 1

Група G

"Барселона" – "Ювентус" - 0:3

Голи: Роналду, 13, 52 (обидва – пенальті), Маккені, 20

"Динамо" – "Ференцварош" - 1:0

Гол: Попов, 60

Положення команд: "Ювентус" - 15 очок, "Барселона"- 15, "Динамо" - 4, "Ференцварош" - 1

Група H

ПСЖ – "Істанбул Башакшехір" – 0:0 (матч перервано)

"РБ Лейпциг" – "Манчестер Юнайтед" – 3:2

Голи: Анхеліньо, 2, Айдара, 13, Клюйверт, 69 - Бруну Фернандеш, 80 (пенальті), Магуайр, 82

Положення команд: "РБ Лейпциг" - 12 очок, ПСЖ - 9, МЮ - 9, "Істанбул" - 3

Ліга чемпіонів 2020-2021: головне

Груповий етап ЛЧ 2020-2021 проходить у форматі ігор вдома і на виїзді, а завершиться 9 грудня.

У плей-офф ЛЧ на даний момент вже пробилися "Манчестер Сіті", "Порту", "Севілья", "Челсі", "Барселона", "Ювентус", "Баварія", "Ліверпуль", "Боруссія" Д, "Лаціо", "РБ Лейпциг" і ПСЖ.

4 набраних очки - найгірший результат "Динамо" на груповому етапі ЛЧ із сезону 2007-2008 (0 очок). Динамо виступало на груповому етапі Ліги чемпіонів вперше за чотири роки.

Матчі заключного 6-го туру групового раунду ЛЧ пройдуть 8/9 грудня. "Шахтар" 9 грудня в Мілані зіграє з "Інтером".

Два українські клуби виступають на цьому етапі турніру одночасно вперше з сезону 2016-2017.

Плей-офф ЛЧ пройде з 16 лютого по 29 травня - в цей день в Стамбулі відбудеться фінальний матч.

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Автор: Олег Давигора