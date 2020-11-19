Груповий етап Ліги націй 2020-2021 завершився 18 листопада.

18 листопада були зіграні заключні матчі групового етапу Ліги націй 2020-2021, за підсумками яких стало відомо, які збірні отримали підвищення і пониження в класі.

ЛІГА А

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Вийшли у фінальний турнір: Італія, Бельгія, Франція, Іспанія

Також залишилися в Лізі А: Нідерланди, Польща, Данія, Англія, Португалія, Хорватія, Німеччина, Україна/Швейцарія*

Опустилися в Лігу В: Боснія і Герцеговина, Ісландія, Швеція, Україна/Швейцарія

*Рішення щодо матчу прийматиме контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА

ЛІГА В

Піднялися в Лігу A: Австрія, Чехія, Угорщина, Уельс

Залишилися в Лізі B: Норвегія, Румунія, Шотландія, Ізраїль, Росія, Сербія, Фінляндія, Ірландія

Опустилися в Лігу C: Північна Ірландія, Словаччина, Туреччина, Болгарія

ЛІГА С

Піднялися в Лігу B: Чорногорія, Вірменія, Словенія, Албанія

Залишилися в Лізі C: Люксембург, Азербайджан, Північна Македонія, Грузія, Греція, Косово, Білорусь, Литва

Зіграють у стикових матчах*: Кіпр, Естонія, Молдова, Казахстан

Стикові матчі пройдуть 24/25 і 28/29 березня 2022 року: Казахстан - Молдова, Кіпр - Естонія (команди, які поступляться за сумою двох зустрічей, опустяться в Лігу D)

ЛІГА D

Піднялися в Лігу C: Фарерські острови, Гібралтар

Залишилися в Лізі D: Мальта, Латвія, Андорра, Ліхтенштейн, Сан-Марино

Ліга націй: що потрібно знати

У розіграші Ліги націй 2020-2021 брали участь 55 збірних, які були розбиті по групах у чотирьох лігах (A, B, C і D). Матчі групового етапу проходили з 3 вересня по 18 листопада поточного року.

6-й тур Ліги націй: результати 17 листопада, результати 18 листопада.

Матч збірної України проти збірної Швейцарії в 6-му турі був офіційно скасований. Рішення по ньому УЄФА прийме пізніше.

Переможці чотирьох груп Ліги А вийшли у фінальну стадію турніру, яка запланована на 6, 7 і 10 жовтня 2021 року. Ними стали Франція, Іспанія, Італія та Бельгія.

Команди, які стали останніми в своїх групах, опустяться в дивізіон рангом нижче, а на переможців груп в лігах B, C і D чекає підвищення. З Ліги С вилетять тільки дві команди, які саме - визначиться в стикових матчах.

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Автор: Антон Дудар