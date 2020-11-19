Ліга націй: результати всіх матчів 18 листопада (фото)

Італія, Англія і Бельгія здобули перемоги, Сербія розгромила Росію.

18 листопада пройшов заключний ігровий день групового етапу Ліги націй 2020-2021. Результати матчів Ліга А. Група 1 Боснія і Герцеговина - Італія - 0:2 Голи: Белотті, 22, Берарді, 68 Польща - Нідерланди - 1:2 Голи: Южвяк, 6 - Депай, 77 (з пенальті), Вейналдум, 84 Підсумкове положення команд: Італія - 12 очок, Нідерланди - 11, Польща - 7, Боснія і Герцеговина - 2 Ліга А. Група 2 Англія - Ісландія - 4:0 Голи: Райс, 20, Маунт, 24, Фоден, 80, 84 Бельгія - Данія - 4:2 Голи: Тілеманс, 3, Лукаку, 56, 70, де Брейне, 88 - Вінн, 17, Шадлі, 87 (автогол) Підсумкове положення команд: Бельгія - 15 очок, Данія - 10, Англія - 10, Ісландія - 0 Ліга В. Група 1 Північна Ірландія - Румунія - 1:1 Голи: Бойс, 56 - Бікфалві, 81 Австрія - Норвегія - 1:1 Голи: Грбіч, 90+4 - Захід, 61 Підсумкове положення команд: Австрія - 13 очок, Норвегія - 10, Румунія - 8, Північна Ірландія - 2 Ліга В. Група 2 Ізраїль - Шотландія - 1:0 Гол: Соломон, 44 Чехія - Словаччина - 2:0 Гол: Соучек, 17, Ондрашек, 55 Підсумкове положення команд: Чехія - 12 очок, Шотландія - 10, Ізраїль - 8, Словаччина - 4 Читайте такожЛіга націй: результати всіх матчів 17 листопада (фото) Ліга В. Група 3 Сербія - Росія - 5:0 Голи: Радоньїч, 10, Йович, 25, 45+1, Влахович, 41, Младенович, 64 Угорщина - Туреччина - 2:0 Голи: Шигер, 57, Варга, 90+5 Підсумкове положення команд: Угорщина - 11 очок, Росія - 8, Сербія - 6, Туреччина - 6 Ліга В. Група 4 Ірландія - Болгарія - 0:0 Уельс - Фінляндія - 3:1 Голи: Вілсон, 29, Джеймс, 46, Мур, 84 - Пуккі, 63 Підсумкове положення команд: Уельс - 16 очок, Фінляндія - 12, Ірландія - 3, Болгарія - 2 Ліга С. Група 2 Вірменія - Північна Македонія - 1:0 Гол: Амбарцумян, 55 Грузія - Естонія - 0:0 Підсумкове положення команд: Вірменія - 11 очок, Північна Македонія - 9, Грузія - 7, Естонія - 3. Ліга С. Група 3 Косово - Молдова - 1:0 Гол: Кастраті, 31 Греція - Словенія - 0:0 Підсумкове положення команд: Словенія - 14 очок, Греція - 12, Косово - 5, Молдова - 1 Ліга С. Група 4 Казахстан - Литва - 1:2 Голи: Аймбетов, 38 - Воробйов, 40, Новіковас, 90+4 Албанія - Білорусь - 3:2 Голи: Чікалеші, 20, 27 (з пенальті), Манай, 44 - Скавиш, 35, Ебонг, 80 Підсумкове положення команд: Албанія - 11 очок, Білорусь - 10, Литва - 8, Казахстан - 4 Ліга націй: що потрібно знати У розіграші Ліги націй 2020-2021 стартували 55 збірних, які були розбиті по групах у чотирьох лігах (A, B, C і D). Матчі групового етапу проходили з 3 вересня по 18 листопада поточного року.

Матч збірної України проти збірної Швейцарії в 6-му турі був офіційно скасований. Рішення по ньому УЄФА прийме пізніше.

Переможці чотирьох груп Ліги А вийшли у фінальну стадію турніру, яка запланована на 6, 7 і 10 жовтня 2021 року. Ними стали Франція, Іспанія, Італія та Бельгія.

Команди, які стали останніми в своїх групах, опустяться в дивізіон рангом нижче, а на переможців груп в лігах B, C і D чекає підвищення. З Ліги С вилетять тільки дві команди, які саме - визначиться в стикових матчах.

Переможцем дебютного розіграшу Ліги націй стала збірна Португалії. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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