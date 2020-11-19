Збірна Італії - у півфіналі Ліги Націй / фото REUTERS

18 листопада пройшов заключний ігровий день групового етапу Ліги націй 2020-2021.

Результати матчів

Ліга А. Група 1

Боснія і Герцеговина - Італія - 0:2

Голи: Белотті, 22, Берарді, 68

Польща - Нідерланди - 1:2

Голи: Южвяк, 6 - Депай, 77 (з пенальті), Вейналдум, 84

Підсумкове положення команд: Італія - 12 очок, Нідерланди - 11, Польща - 7, Боснія і Герцеговина - 2

Ліга А. Група 2

Англія - Ісландія - 4:0

Голи: Райс, 20, Маунт, 24, Фоден, 80, 84

Бельгія - Данія - 4:2

Голи: Тілеманс, 3, Лукаку, 56, 70, де Брейне, 88 - Вінн, 17, Шадлі, 87 (автогол)

Підсумкове положення команд: Бельгія - 15 очок, Данія - 10, Англія - 10, Ісландія - 0

Бельгія - Данія / фото REUTERS

Ліга В. Група 1

Північна Ірландія - Румунія - 1:1

Голи: Бойс, 56 - Бікфалві, 81

Австрія - Норвегія - 1:1

Голи: Грбіч, 90+4 - Захід, 61

Підсумкове положення команд: Австрія - 13 очок, Норвегія - 10, Румунія - 8, Північна Ірландія - 2

Австрія - Норвегія / фото REUTERS

Ліга В. Група 2

Ізраїль - Шотландія - 1:0

Гол: Соломон, 44

Чехія - Словаччина - 2:0

Гол: Соучек, 17, Ондрашек, 55

Підсумкове положення команд: Чехія - 12 очок, Шотландія - 10, Ізраїль - 8, Словаччина - 4

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Ліга В. Група 3

Сербія - Росія - 5:0

Голи: Радоньїч, 10, Йович, 25, 45+1, Влахович, 41, Младенович, 64

Угорщина - Туреччина - 2:0

Голи: Шигер, 57, Варга, 90+5

Підсумкове положення команд: Угорщина - 11 очок, Росія - 8, Сербія - 6, Туреччина - 6

Ліга В. Група 4

Ірландія - Болгарія - 0:0

Уельс - Фінляндія - 3:1

Голи: Вілсон, 29, Джеймс, 46, Мур, 84 - Пуккі, 63

Підсумкове положення команд: Уельс - 16 очок, Фінляндія - 12, Ірландія - 3, Болгарія - 2

Уельс - Фінляндія / Фото REUTERS

Ліга С. Група 2

Вірменія - Північна Македонія - 1:0

Гол: Амбарцумян, 55

Грузія - Естонія - 0:0

Підсумкове положення команд: Вірменія - 11 очок, Північна Македонія - 9, Грузія - 7, Естонія - 3.

Вірменія - Північна Македонія / фото REUTERS

Ліга С. Група 3

Косово - Молдова - 1:0

Гол: Кастраті, 31

Греція - Словенія - 0:0

Підсумкове положення команд: Словенія - 14 очок, Греція - 12, Косово - 5, Молдова - 1

Ліга С. Група 4

Казахстан - Литва - 1:2

Голи: Аймбетов, 38 - Воробйов, 40, Новіковас, 90+4

Албанія - Білорусь - 3:2

Голи: Чікалеші, 20, 27 (з пенальті), Манай, 44 - Скавиш, 35, Ебонг, 80

Підсумкове положення команд: Албанія - 11 очок, Білорусь - 10, Литва - 8, Казахстан - 4

Ліга націй: що потрібно знати

  • У розіграші Ліги націй 2020-2021 стартували 55 збірних, які були розбиті по групах у чотирьох лігах (A, B, C і D). Матчі групового етапу проходили з 3 вересня по 18 листопада поточного року. 
  • Матч збірної України проти збірної Швейцарії в 6-му турі був офіційно скасований. Рішення по ньому УЄФА прийме пізніше.
  • Переможці чотирьох груп Ліги А вийшли у фінальну стадію турніру, яка запланована на 6, 7 і 10 жовтня 2021 року. Ними стали Франція, Іспанія, Італія та Бельгія.
  • Команди, які стали останніми в своїх групах, опустяться в дивізіон рангом нижче, а на переможців груп в лігах B, C і D чекає підвищення. З Ліги С вилетять тільки дві команди, які саме - визначиться в стикових матчах.
  • Переможцем дебютного розіграшу Ліги націй стала збірна Португалії.

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Автор: Антон Дудар