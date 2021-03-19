Українські клуби вилетіли, "Тоттенхем" зганьбився в Хорватії, а "МЮ" пройшов "Мілан".

18 березня відбулися матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи, за підсумками яких визначилися вісім учасників наступної стадії.

На цій стадії Лігу Європи покинули обидва українські клуби. Донецький "Шахтар" повторно програв "Ромі", а "Динамо" вдруге поступилося "Вільярреалу".

Результати матчів

"Шахтар" (Україна) - "Рома" (Італія) - 1:2 (перший матч - 0:3)

"Вільярреал" (Іспанія) - "Динамо" Київ (Україна) - 2:0 (перший матч - 2:0)

"Арсенал" (Англія) - "Олімпіакос" (Греція) - 0:1 (перший матч - 3:1)

"Мольде" (Норвегія) - "Гранада" (Іспанія) - 2:1 (перший матч - 0:2)

"Динамо" Загреб (Хорватія) - "Тоттенхем" (Англія) - 3:0 в додатковий час (перший матч - 0:2)

"Рейнджерс" (Шотландія) - "Славія" (Чехія) - 0:2 (перший матч - 1:1)

"Янг Бойз" (Швейцарія) - "Аякс" (Нідерланди) - 0:2 (перший матч - 0:3)

"Мілан" (Італія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 0:1 (перший матч - 1:1)

Ліга Європи: хто вийшов в 1/4 фіналу

У чвертьфіналі зіграють "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" (обидві - Англія), "Вільярреал", "Гранада "(обидві - Іспанія), "Рома" (Італія), "Динамо" Загреб (Хорватія), "Аякс" (Нідерланди), "Славія" (Чехія)

Плей-офф Ліги Європи: що потрібно знати

Жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу Ліги Європи пройде 19 березня. Сіяних і несіяних не буде, а команди з однієї країни зможуть зустрітися один з одним.

Матчі 1/4 фіналу пройдуть 8 і 15 квітня, а півфінали - 29 квітня і 6 травня.

Плей-офф ЛЄ триватиме до 26 травня, коли в Гданську буде зіграний фінал.

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Автор: Антон Дудар