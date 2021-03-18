Кияни програли іспанському клубу і в другому матчі, не створивши нічого небезпечного.

Київське "Динамо" 18 березня провело матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Вільярреала". Команда Мірчі Луческу програла вдруге і покинула турнір.

Господарі з перших хвилин забрали м'яч собі і вже на 13-й хвилині вийшли вперед - Жерар Морено головою замкнув подачу від правого краю штрафного майданчика. Надалі "Вільярреал" продовжив контролювати ситуацію на полі і до перерви відзначився ще раз - господарі моментально покарали "Динамо" за помилку Віталія Миколенка. Дубль оформив Морено.

Свій перший удар по воротах у матчі "Динамо" завдало тільки на 57-й хвилині, а другий - на 82-й. Створити хоча б щось по-справжньому небезпечне за весь матч киянам так і не вдалося. "Вільярреал" спокійно довів гру до перемоги.

"Вільярреал" - "Динамо" - 2:0 (перший матч - 2:0)

Голи: Морено, 13, 36

"Вільярреал": Асенхо, Педраса, Фунес Морі, Альбіоль, Фойт (Гаспар, 63), Капу, Парехо, Трігерос (Коста, 79), Чуквуезе (Баена, 71), Бакка (Піно, 63), Морено (Раба, 79)

"Динамо": Бущан, Миколенко (Сідклей, 84), Сирота (Попов, 84), Забарний, Кендзера, Сидорчук, Андрієвський (Шепелєв, 65), Буяльський, де Пена, Циганков (Супряга, 46), Родрігес (Леднєв, 65)

Попередження: Трігерос, Парехо

"Вільярреал" - "Динамо": підсумки матчу

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored став Жерар Морено (оцінка - 8,2).

"Динамо" вп'яте в історії грало в 1/8 фіналу Ліги Європи. Втретє з п'яти разів і втретє поспіль кияни не змогли подолати цю стадію.

У 15 матчах єврокубків в Іспанії "Динамо" програло вдев'яте при п'яти нічиїх і одній перемозі (над "Барселоною" - 4:0).

Україна залишилася без представників у єврокубках. Лігу Європи також покинув донецький "Шахтар".

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Автор: Антон Дудар