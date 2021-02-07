Українець провів на полі всі 90 хвилин.

У центральному матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" завітав у гості до "Ліверпулю". Поєдинок завершився перемогою підопічних Гвардіоли з рахунком 1:4.

Всі голи забиті були в другому таймі. Півзахисник "Сіті" Ілкай Гюндоган відкрив рахунок на табло на 49-й хвилині. У відповідь Мохамед Салах реалізував пенальті за фол Рубена Діаша.

Проте, далі Гюндоган оформив дубль. За іронією долі німецького хавбека виховав нинішній тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп ще в часи їхнього перебування в дортмундській "Боруссії".

Рахім Стерлінг забив третій гол, а крапку в матчі поставив Філ Фоден після помилки воротаря "червоних" Аліссона.

"Ліверпуль" забив у рідній фортеці вперше за 350 хвилин. Для "мерсисайдців" ця поразка стала 5-ю у 2021 році. "Ман Сіті" не забив свій третій пенальті в сезоні.

Зінченко отримав найвищу оцінку серед лінії захисту "містян" згідно з порталом Whoscored - цілих 7,2 бали.

"Ліверпуль" - "Манчестер Сіті" - 1:4

Голи: Салах, 63 (з пенальті) - Гюндоган, 49, 73, Стерлінг, 76, Фоден, 83

"Манчестер Сіті": Едерсон, Жоау Канселу, Стоунс, Рубен Діаш, Зінченко, Родрі, Фоден, Стерлінг, Гюндоган, Бернарду Сілва, Марез (Жезус, 72)

"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнолд, Робертсон, Фабінью, Хендерсон, Салах, Вейналдум, Мане, Джонс (Мілнер, 68), Алькантара (Шакірі, 59), Фірміно

Нереалізований пенальті: Гюндоган, 37

АПЛ: положення команд

У трійці лідерів "Лестер" (43 очки), "Манчестер Юнайтед" (45), який раніше розгромив суперника з рахунком 9:0, та "Манчестер Сіті" (50), у якого ще матч у запасі.

"Ліверпуль" опустився на четверте місце. У "червоних" - 40 очок.

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Автор: Будрін Артем