Лучано Спалетті повертається до роботи в Серії А.

"Наполі", який звільнив з посади головного тренера Дженнаро Гаттузо, вже підписав нового спеціаліста.

Лучано Спалетті перервав свою дворічну творчу відпустку та вирішив повернутися до роботи.

Про це повідомив президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс у своєму профілі Twitter.

"Я радий повідомити, що Лучано Спалетті стане новим тренером "Наполі" з 1 липня наступного сезону. Ласкаво просимо, Лучано, ми разом зробимо чудову роботу", - написав власник клубу.

Попередник Спалетті, Гаттузо, вже офіційно працевлаштувався до "Фіорентини".

Нагадаємо, що "Ювентус" звільнив Андреа Пірло та повернув собі одного з найкращих тренерів світу. А чинний чемпіон "Інтер" вже теж знайшов ким замінити Антоніо Конте, який пішов через розбіжності в поглядах з керівництвом щодо майбутнього розвитку команди.

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Лучано Спалетті: кар'єра та досягнення

62-річний фахівець відомий своєю роботою у "Венеції", "Удінезе", "Інтері" та "Емполі", але в межах Італії він собі зробив ім'я зі столичною "Ромою". Спалетті чотири рази ставав віце-чемпіоном Італії з "вовками", двічі приводив їх до перемоги в Кубку Італії та один раз в Суперкубку.

З 2009 по 2014 Лучано працював з російським "Зенітом". За цей період він зміг двічі стати чемпіоном Росії.

У 2006 та 2007 роках Спалетті отримував нагороду "Тренер року в Італії".

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Автор: Артем Будрін