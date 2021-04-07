Найкращий бомбардир в історії "Шахтаря" виїхав з дому і потрапив в аварію за участю велосипедиста.

Колишній нападник "Шахтаря" Луїс Адріано, який зараз виступає за бразильський "Палмейрас", потрапив у неприємну історію.

Форвард здав позитивний тест на коронавірус, проте порушив самоізоляцію, виїхав з дому на своєму авто і потрапив у ДТП за участю велосипедиста.

Uol.com.br повідомляє, що провини футболіста в ДТП не було, це був нещасний випадок, а потерпілий не отримав тяжких ушкоджень. Луїс Адріано надав йому допомогу.

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"Це було ненавмисно, це не наслідок чиєїсь помилки. Хлопець, слава Богу, в порядку", - сказав товариш потерпілого.

За словами самого Адріано, велосипедист сам в'їхав в його авто.

"1 квітня я здав позитивний тест. Я був заражений вірусом раніше, у мене немає симптомів, у мене навіть є антитіла, але правила, встановлені клубом, зрозумілі. Мені наказали перебувати на ізоляції у себе вдома, але вчора я поїхав в торговий центр, щоб забрати свою матір, яка не вміє водити. Я не виходив з машини і був у масці", - пояснив в Instagram свій вчинок Адріано.

"У підсумку все закінчилося тим, що я потрапив у ДТП: в мою машину на виїзді з парковки в'їхав велосипедист. Я весь час залишався в масці і тримав дистанцію, але я не міг не надати допомогу постраждалій людині. У підсумку все добре", - розповів футболіст.

Він також визнав ,що "допустив помилку": "Мені не варто було виходити з дому".

Також відомо, що "Палмейрас" оштрафує футболіста, а кошти будуть спрямовані на благодійність.

E o Luiz Adriano que acidentalmente atropelou um pedestre hoje, graças a Deus não foi nada grave 🙏🏻 pic.twitter.com/4MDDk27408 — denoca (@magodeeh) April 6, 2021

Нагадаємо, Луїс Адріано виступав за "Шахтар" з 2007 по 2015 роки і є найкращим бомбардиром в історії клубу (128 голів).

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Автор: Антон Дудар