Луїш Каштру заявив, що клубам потрібно мати по 40 футболістів, щоб проводити матчі в таких умовах.

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру після матчу УПЛ проти "Дніпра-1" звернув увагу на складну ситуацію, в якій команда опинилася в цьому сезоні.

Про це повідомив офіційний сайт "Шахтаря".

Каштру підкреслив, що його команді не вдалося підготуватися до гри, так як єдине, що зробив "Шахтар" - це постарався "за 48 годин відновити хлопців і просто приїхати на матч".

"Найбільша проблема не стільки в календарі, скільки в тому, що ми закінчили минулий сезон півфіналом Ліги Європи і через 3 дні вже почали новий, не відпочиваючи. Це великий стрес для хлопців. У команд, які також вийшли в півфінали Ліги Європи і Ліги чемпіонів, було 7-15 днів для відпочинку. Ми ж через 3 дні почали новий сезон", - сказав Каштру.

За його словами, зараз команда витрачає майже весь час на те, щоб відновлюватися між іграми:

"У нас зараз і немає таких тренувань, щоб навчитися чомусь новому - ми практично тільки відновлюємося. Крім щільного календаря у нас були зараження гравців COVID - 19 і кілька складних травм. Знаю, що і "Дніпро-1" зараз також переживає деякі кадрові проблеми: не могли грати 9 футболістів, як було і у нас. Ось таке сьогодні життя".

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Каштру підкреслив, що зараз по суті не тренує команду:

"Ми зараз навіть не тренери. Я себе почуваю більше менеджером команди. Я не тренер, я не треную. Ми зараз просто прилітаємо, приїжджаємо на матчі і граємо. Нам потрібно було б мати, напевно, 40 футболістів, щоб проводити поєдинки в такому календарі. Все це дуже раптово і несподівано".

Тренер "Шахтаря" заявив, що каже це "не для того, щоб себе захистити".

"Але якісь адміністрації, можливо, клубів повинні розуміти, наскільки складний момент ми всі зараз переживаємо, наскільки все це складно для вболівальників, гравців, тренерів, адміністрацій клубів. Це абсолютно новий світ. Ми зараз дивимося на чемпіонати всіх європейських ліг - там постійні сюрпризи. Так відбувається, що топ-команди грають один матч чудово, а інший жахливо. Це новий футбол", - підсумував Каштру.

"Шахтар": результати в сезоні 2020-2021

В УПЛ "Шахтар" після 11 турів відстає від "Динамо" на 3 очки, займаючи друге місце. "Гірники" в п'яти іграх сезону зіграли внічию.

У Лізі чемпіонів "Шахтар" стартував з сенсаційної перемоги над "Реалом"(3:2) і нічиєю з "Інтером" (0:0). Однак потім "гірники" двічі були розгромлені "Боруссією" Менхенгладбах (0:6 і 0:4). Після чотирьох турів "Шахтар" займає в групі В третє місце.

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Автор: Антон Дудар