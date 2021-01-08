Бразилець Луїзао вже виступав за "Ворсклу" в минулому сезоні.

"Ворскла" оголосила про третій трансфер в зимове міжсезоння - полтавці підписали бразильського півзахисника Луїзао.

Про це повідомляє офіційний сайт "Ворскли".

22-річний Луїзао перейшов у "Ворсклу" з "Порту" і підписав повноцінний контракт з полтавцями. Його контракт розрахований до кінця 2022 року.

Луїзао вже виступав за "Ворсклу" в минулому сезоні на правах оренди, провівши 20 матчів і забивши 1 гол в УПЛ.

Бразилець є вихованцем "Сан-Паулу", а в "Порту" перейшов у 2017 році. Він провів за першу команду португальського клубу тільки 1 матч, а за дубль зіграв у 64 поєдинках.

Раньше "Ворскла" підписала гравця збірної Люксембургу, а також футболіста-блогера.

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Після першого кола "Ворскла" набрала 20 очок і займає п'яте місце в таблиці УПЛ. При цьому полтавці довгий час перебували в лідерах чемпіонату.

Полтавці невдало завершили рік, не зумівши виграти в трьох турах поспіль (дві поразки і нічия).

У Кубку України "Ворскла" вилетіла в 1/8 фіналу, програвши "агробізнесу".

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Автор: Антон Дудар