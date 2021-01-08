"Ворскла" оголосила про третій трансфер в зимове міжсезоння - полтавці підписали бразильського півзахисника Луїзао.
Про це повідомляє офіційний сайт "Ворскли".
22-річний Луїзао перейшов у "Ворсклу" з "Порту" і підписав повноцінний контракт з полтавцями. Його контракт розрахований до кінця 2022 року.
Луїзао вже виступав за "Ворсклу" в минулому сезоні на правах оренди, провівши 20 матчів і забивши 1 гол в УПЛ.
Бразилець є вихованцем "Сан-Паулу", а в "Порту" перейшов у 2017 році. Він провів за першу команду португальського клубу тільки 1 матч, а за дубль зіграв у 64 поєдинках.
Раньше "Ворскла" підписала гравця збірної Люксембургу, а також футболіста-блогера.
"Ворскла": результати в сезоні 2020-2021
- Після першого кола "Ворскла" набрала 20 очок і займає п'яте місце в таблиці УПЛ. При цьому полтавці довгий час перебували в лідерах чемпіонату.
- Полтавці невдало завершили рік, не зумівши виграти в трьох турах поспіль (дві поразки і нічия).
- У Кубку України "Ворскла" вилетіла в 1/8 фіналу, програвши "агробізнесу".
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