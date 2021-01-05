Півзахисник збірної Люксембургу Олів'є Тілль прибув до Полтави і підписав контракт з "Ворсклою".
Полтавці представили гравця на своєму офіційному сайті.
Тілль, який підписав дворічний контракт, заявив, що для нього перехід в полтавський клуб - це "хороша можливість".
"Я бачив відео, мені подобається, як грає "Ворскла". Сподіваюся, що зможу допомогти команді. Я вперше в Україні на тривалий час. Одного разу вже мав можливість побувати у Львові зі своєю національною збірною. Через кілька днів, тижнів зможу вже більше розповісти про місто. Мені потрібно трохи часу, щоб тут все розглянути. Я дуже радий. Вперед, "Ворскла", - сказав Тілль.
Нагадаємо, після першого кола "Ворскла" займає в УПЛ п'яте місце.
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Олів'є Тілль: чим відомий футболіст
- 24-річний Тілль раніше виступав у себе на батьківщині за "Роданж 91" і "Прогрес", після чого провів два сезони в російській "Уфі". На його рахунку 55 матчів і 1 гол за команду.
- У складі збірної Люксембургу Тілль провів 27 матчів, забивши 2 голи.
- Українські любителі футболу могли побачити Тілля в дії в матчах між збірними України та Люксембургу у відборі на Євро-2020.
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