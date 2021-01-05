Півзахисник збірної Люксембургу Олів'є Тілль прибув до Полтави і підписав контракт з "Ворсклою".

Полтавці представили гравця на своєму офіційному сайті.

Тілль, який підписав дворічний контракт, заявив, що для нього перехід в полтавський клуб - це "хороша можливість".

"Я бачив відео, мені подобається, як грає "Ворскла". Сподіваюся, що зможу допомогти команді. Я вперше в Україні на тривалий час. Одного разу вже мав можливість побувати у Львові зі своєю національною збірною. Через кілька днів, тижнів зможу вже більше розповісти про місто. Мені потрібно трохи часу, щоб тут все розглянути. Я дуже радий. Вперед, "Ворскла", - сказав Тілль.