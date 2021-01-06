Амілкар Коджові підписав контракт на півтора роки / фото ФК Ворскла
Новачком полтавської "Ворскли" став 18-річний іспанський футболіст Амілкар Коджові.
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Про це повідомив офіційний сайт "Ворскли".
Контракт з Коджові підписаний на півтора року. Центральний півзахисник виступатиме за полтавський клуб під №53.
Коджові раніше захищав кольори англійського клубу "Моркам" з четвертого за силою англійського дивізіону.
Варто відзначити, що Коджові є популярним блогером - в акаунті на платформі Tik Tok у нього майже 200 тисяч підписників і 8 мільйонів лайків.
"Ворскла": результати в сезоні 2020-2021
- Після першого кола "Ворскла" набрала 20 очок і займає п'яте місце в таблиці УПЛ. При цьому полтавці довгий час перебували в лідерах чемпіонату.
- Полтавці невдало завершили рік, не зумівши виграти в трьох турах поспіль (дві поразки і нічия).
- У Кубку України "Ворскла" вилетіла в 1/8 фіналу, програвши "Агробізнесу".
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