У гостях приазовці обіграли "Львів".

11-й тур української Прем'єр-Ліги стартував матчем між "Львовом" і "Маріуполем".

Гості здобули перемогу з рахунком 3:1.

"Маріуполь" набрав 16 очок і після цього матчу піднявся на п'яте місце в таблиці УПЛ. "Львів", у якого 7 очок, йде 13-м.

ПФК "Львів" - "Маріуполь" - 1:3

Голи: Міхоубі, 73 - Сікан, 12, Мішньов, 34, Кулаков, 60

ПФК "Львів": Костик, Міхоубі, Романчук, Махмутович, Якимець, Айнсалу (Чиряк, 58), Шина, Казлаускас (Клименчук, 68), Грисьо, Захарків (Філіпе, 69), Нич

"Маріуполь": Кудрик, Стасюк, Муравський, Чоботенко, Горбунов (Кірюханцев, 71), Очеретько (Чех, 63), Петерман, Танковський, Мішньов, Бондаренко (Топалов, 55), Сікан (Кулаков, 56)

Попередження: Романчук, Міхоубі, Махмутович, Філіпе - Муравський, Петерман

Вилучення: Чех, 88

Українська Прем'єр-ліга: 11-й тур

11-й тур УПЛ проходить з 27 по 29 листопада: де дивитися матчі по ТБ.

У центральному матчі турі 28 листопада "Динамо" прийматиме "Ворсклу".

Перед початком туру лідирує в таблиці "Динамо", яке випереджає "Шахтар" на 3 очки.

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Автор: Антон Дудар