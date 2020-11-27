11-й тур української Прем'єр-Ліги стартував матчем між "Львовом" і "Маріуполем".
Гості здобули перемогу з рахунком 3:1.
"Маріуполь" набрав 16 очок і після цього матчу піднявся на п'яте місце в таблиці УПЛ. "Львів", у якого 7 очок, йде 13-м.
ПФК "Львів" - "Маріуполь" - 1:3
Голи: Міхоубі, 73 - Сікан, 12, Мішньов, 34, Кулаков, 60
ПФК "Львів": Костик, Міхоубі, Романчук, Махмутович, Якимець, Айнсалу (Чиряк, 58), Шина, Казлаускас (Клименчук, 68), Грисьо, Захарків (Філіпе, 69), Нич
"Маріуполь": Кудрик, Стасюк, Муравський, Чоботенко, Горбунов (Кірюханцев, 71), Очеретько (Чех, 63), Петерман, Танковський, Мішньов, Бондаренко (Топалов, 55), Сікан (Кулаков, 56)
Попередження: Романчук, Міхоубі, Махмутович, Філіпе - Муравський, Петерман
Вилучення: Чех, 88
Українська Прем'єр-ліга: 11-й тур
- 11-й тур УПЛ проходить з 27 по 29 листопада: де дивитися матчі по ТБ.
- У центральному матчі турі 28 листопада "Динамо" прийматиме "Ворсклу".
- Перед початком туру лідирує в таблиці "Динамо", яке випереджає "Шахтар" на 3 очки.
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