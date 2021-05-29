Два англійських клуби позмагаються за звання найкращого в Європі.

29 травня в португальському містечку Порту відбудеться фінал Ліги чемпіонів, в якому зустрінуться "Манчестер Сіті" й "Челсі".

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Манчестер Сіті - Челсі.

Манчестер Сіті - Челсі: де дивитись матч

Початок зустрічі - о 22.00.

Між собою в поточному сезоні "Ман Сіті" і "Челсі" зустрічалися три рази. В рамках АПЛ команди обмінялися виїзними перемогами, а ось у півфіналі Кубка Англії лондонці здолали манкуніанців.

Манчестер Сіті - Челсі: прогноз букмекерів

"Манчестер Сіті"

Коли власники клубу влітку 2016 року запросили на тренерський місток Хосепа Гвардіолу, то вони, безперечно, вже мріяли про перемогу у Лізі чемпіонів. Іспанський геній мав не лише поставити "містянам" стильний впізнаваний футбол, а й принести міжнародну славу та визнання. Проте кожен рік в ЛЧ завершувався для манкуніанців прикрою поразкою.

"Монако", "Ліверпуль", "Тоттенхем", "Ліон" - чотири камені спотикання "Ман Сіті" минулих років. Здебільшого саме в 1/4 Ліги чемпіонів Пеп Гвардіола страждав синдромом "Горе з розуму". Він перенавантажував своїх гравців занадто складними ідеями й ті не могли їх втілити у життя. Кожен випадок окремий, але легендарний тренер неодмінно "перемудрував" і його команда покидала турнір.

В цьому сезоні "Манчестер" відносно спокійно став чемпіоном Англії. Приголомшливим навіть варто назвати той стиль, в якому тріумф був здобутий. Гвардіола продемонстрував себе справжнім джентльменом, коли не полишив клуб після провалів у ЛЧ, а продовжив сумлінно працювати. І правильно зробив! В цьому сезоні Пепу вдалося побудувати команду, де ледь не кожен має дві ролі й за рахунок цього можна вдало ставити суперників в тупик важкими запитаннями.

Ілкай Гюндоган раптово додав до своєї звичної ролі півзахисника навичку підключатися другим темпом в штрафну й виконувати функцію "прихованого" форварда. Рубен Діаш провів грандіозний сезон і, вірогідно, є найкращим захисником світу. Кевін де Брюйне є головною креативною силою "містян". Молоді Філ Фоден та Олександр Зінченко чудово вписалися в ігрову схему і є важливими "гвинтиками" системи.

На шляху до фіналу "Сіті" послідовно прибрав дортмундську та менхенгладбаську "Боруссії", а також грізний ПСЖ. Якщо команда ще рік назад панікувала, коли справи в ЛЧ починали йти не за сценарієм, то зараз навіть пропускаючи першим від ПСЖ, "Сіті" поводить себе як зрілий колектив. Команда стала досвідченішою і тепер всього один крок їх відділяє від омріяного тріумфу.

"Містяни" справляють враження колективу, який детально зазубрив кожну "деталь" й готовий ліквідувати опонента. Гвардіола вже сказав, що незалежно від результату фіналу, влітку він не збирається покидати команду й точно продовжить проект. "Сіті" вже завоював у цьому сезоні два трофеї: виграв АПЛ та Кубок Ліги. Чи зможуть вони завершити сезон на позитивній ноті?

"Челсі"

Коли посеред сезону "аристократи" звільнили Френка Лемпарда, то здавалося, що сезон втрачений. Команда пленталася всередині турнірної таблиці, а гра була сірою, млявою і невиразною. Втім, прихід Томаса Тухеля неймовірно збадьорив футболістів.

Воно й не дивно: німець - блискучий спеціаліст. Він є послідовником ідей Гвардіоли й також розвиває команду в рамках позиційного футболу. Є давня цікава історія: коли Тухель і Пеп ще працювали в Бундеслізі, то їм вдалося разом зустрітися випадково в ресторані. На той момент Гвардіола тренував "Баварію", а Томас - дортмундську "Боруссію". Обидва фахівці захоплено обговорювали тактику, а замість "фішок" використовували прилади з сервування стола. Відтоді ці джентльмени товаришують, адже їх поєднує спільне бачення футболу.

Звісно, що ще на початку лютого геть важко було уявити лондонців у фіналі Ліги чемпіонів. Втім, вони доволі впевнено прибрали зі свого шляху мадридські "Атлетіко" й "Реал", а також "Порту". Дивовижно, що попередні два випадки, коли "Челсі" доходив до фіналу ЛЧ, то вони по ходу того сезону змінювали тренера.

Чи допоможе цього разу такий "чейндж" і чи не увійде Тухель раптом до історії футболу як тренер, який два роки поспіль примудрився програти фінал ЛЧ?

Хто не зіграє?

У "МС" під питанням участь Ілкая Гюндогана, який зазнав мікротравми на передматчевому тренуванні.

У "Челсі" під питанням воротар Едуар Менді, який в останньому матчі попросив заміну через пошкодження м'язу. Загалом, обидва колективи підходять без серйозних кадрових втрат.

Орієнтовні склади

"Челсі": Менді, Чілвелл, Сілва, Рюдігер, Аспілікуета, Джеймс, Жоржиньо, Канте, Пулішич, Маунт, Вернер

"Манчестер Сіті": Едерсон, Зінченко, Діаш, Стоунз, Вокер, Родрі, Гюндоган, Марез, Бернарду Сілва, Фоден, Де Брюйне

Слова перед матчем

Хосеп Гвардіола, тренер "Ман Сіті":

"Деякі футболісти виходять на поле з напругою, проблемами, але вони повинні впоратися з цим. Майже впевнений, що ми повинні страждати, щоб виграти фінал. Я точно знаю, як ми хочемо грати, з ким гратимемо, і не збираюся сильно напружувати футболістів. Перебувати тут - неймовірний привілей. На початку кар'єри я не очікував, що зіграю хоча б в одному фіналі Ліги чемпіонів. Тепер ми тут. Нам пощастило".

Томас Тухель, наставник "Челсі":

"Я не розглядаю цей матч в аспекті "я проти Пепа". У нас завтра не тенісний поєдинок. Пеп підготує свою команду якнайкраще, а я - свою. Ми розуміємо, наскільки хоробро і відважно нам треба зіграти в деяких аспектах. Завжди складно грати проти "Сіті", "Баварії" або "Барселони", якщо Пеп стоїть на боковій лінії. Він викликає величезну довіру, досягає успіху і має характер переможця. Можливо, на цей момент вони є найсильнішою командою Європи та світу".

Арбітр

Матч "Ман Сіті" - "Челсі" обслужить іспанський рефері Антоніо Маттео Лаос.

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Автор: Артем Будрін