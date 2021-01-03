Футболіст збірної України провів на полі весь матч.

В рамках 17-го туру чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" на виїзді обіграв "Челсі" з рахунком 3:1.

У складі "Сіті" на гру вийшов українець Олександр Зінченко. У поточному сезоні він вперше провів повний матч за "городян" в рамках АПЛ.

На 18-й хвилині Зінченко взяв участь у гольовій атаці "Ман Сіті". Він віддав передачу на Філа Фодена, який асистував Ілкаю Гюндогану.

У кінцівці зустрічі Зінченко дозволив випередити себе Каллуму Хадсону-Одої, який врятував "Челсі" від розгрому.

Після 15 матчів "Ман Сіті" набрав 29 очок і піднявся на 5-е місце в таблиці АПЛ. "Челсі", у якого одна перемога у восьми останніх матчах в чемпіонаті, йде восьмим (26 очок в 17 іграх).

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"Челсі" - "Манчестер Сіті" - 1:3

Голи: Хадсон-Одої, 90+2 - Гюндоган, 18, Фоден, 21, Де Брюйне, 34

"Челсі": Менді, Аспілікуета, Зума, Т. Сілва, Чілвелл, Ковачич (Хаверц, 77), Канте (Хадсон-Одої, 63), Маунт, Зієш (Гілмор, 63), Вернер, Пулішич

"Манчестер Сіті": Стеффен, Канселу, Стоунз, Діаш, Зінченко, Гюндоган (Фернандіньо, 74), Родрі, Б. Сілва, Де Брюйне (Агуеро, 86), Фоден (Марез, 86), Стерлінг

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Автор: Антон Дудар