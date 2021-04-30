Манкуніанці, схоже, вже в першій грі зняли питання про те, хто вийде у фінал.

Англійський "Манчестер Юнайтед" та італійська "Рома" на "Олд Траффорд" провели перший матч 1/2 фіналу Ліги Європи.

"МЮ" швидко відкрив рахунок - Бруну Фернандеш відзначився з пасу Едінсона Кавані. Але "Рома" відразу ж відігралася - Лоренцо Пеллегріні реалізував пенальті. У середині тайму Пеллегріні відзначився асистом, а Едін Джеко вивів римлян вперед. Відзначимо, що в першому таймі "Ромі" довелося зробити три заміни через травми.

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Після перерви все кардинально змінилося - "МЮ" переломив хід зустрічі, влаштувавши гольову феєрію. Вже до 63-й хвилині господарі вийшли вперед після дубля Кавані. Потім дубль оформив і Фернандеш, який забив з пенальті. На цьому манкуніанці не зупинилися - Поль Погба і Мейсон Грінвуд довели рахунок до розгромного.

"Манчестер Юнайтед" - "Рома" - 6:2

Голи: Фернандеш, 9, 71, Кавані, 48, 64, Погба, 75, Грінвуд, 86 - Пеллегріні, 15 (з пенальті), Джеко, 34

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Біссака, Ліндельоф, Магуайр, Шоу, Мактоміней, Фред (Матіч, 83), Рашфорд, Фернандеш (Мата, 89), Погба, Кавані

"Ром": Пау Лопес (Міранте, 28), Смоллінг, Крістанте, Ібаньєс, Кардсдорп, Диявара, Верету (Вільяр, 5), Спінаццола (Бруно Перес, 37), Пеллегріні, Мхітарян, Джеко

Попередження: Погба - Вільяр, Смоллінг

"Манчестер Юнайтед" - "Рома": підсумки матчу

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний Едінсон Кавані - оцінка 10,0. У Бруну Фернандеша - 9,9.

"Рома" - перша команда в історії Ліги Європи (після реформи Кубка УЄФА в 2009 році), яка провела три заміни в першому таймі.

Едінсон Кавані за кар'єру забив 11 голів у 13 матчах проти "Роми". Більше він забивав тільки "Монако" (15).

Зустріч у відповідь команд відбудеться 6 травня в Римі.

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Автор: Антон Дудар