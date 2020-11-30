Приводом для розслідування стала скарга дочок футболіста.

Особистого лікаря Дієго Марадони Леопольдо Луці взяли під слідство. Його звинувачують у ненавмисному вбивстві легендарного футболіста.

Вдома і в клініці медика вже пройшли обшуки, пише BBC.

Приводом для розслідування стала скарга дочок футболіста Далми, Джанінни і Яни — вони засумнівалися в діях і кваліфікації лікаря. Слідство вважає, що він залишив Марадону в небезпеці.

Луці звинувачення заперечує. Каже, що дуже любив футболіста і робив все можливе, щоб продовжити йому життя.

"Він повинен був відправитися в реабілітаційний центр, але не захотів", - заявив Луці, назвавши Марадону "некерованим".

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Автор: Олег Давигора