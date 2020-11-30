Особистого лікаря Дієго Марадони Леопольдо Луці взяли під слідство. Його звинувачують у ненавмисному вбивстві легендарного футболіста.
Вдома і в клініці медика вже пройшли обшуки, пише BBC.
Приводом для розслідування стала скарга дочок футболіста Далми, Джанінни і Яни — вони засумнівалися в діях і кваліфікації лікаря. Слідство вважає, що він залишив Марадону в небезпеці.
Луці звинувачення заперечує. Каже, що дуже любив футболіста і робив все можливе, щоб продовжити йому життя.
"Він повинен був відправитися в реабілітаційний центр, але не захотів", - заявив Луці, назвавши Марадону "некерованим".
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Смерть Дієго Марадони: головне
- На початку листопада Марадона переніс операцію на головному мозку. Йому видалили субдуральну гематому. 11 листопада він був виписаний з лікарні.
- Дієго Марадона пішов з життя 25 листопада. Йому було 60 років.
- Стали відомі останні слова і деталі смерті Марадони.
- Адвокат Марадони зажадав розслідувати обставини смерті легендарного аргентинця.
- Церемонія прощання з Марадоною пройшла в президентському палаці в Буенос-Айресі.
- Похорон легенди футболу відбувся 26 листопада.
- В результаті розтину була встановлена точна причина смерті Марадони.
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