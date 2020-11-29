Нападник "Барселони" одягнув футболку аргентинського клубу "Ньюеллс Олд Бойз".

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі присвятив свій гол у матчі чемпіонату Іспанії проти "Осасуни" (4:0) легендарному Дієго Марадоні, який помер 25 листопада.

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Забивши гол, Мессі зняв футболку "Барселони", під якою опинилася ретро-футболка аргентинського клубу "Ньюеллс Олд Бойз" з десятим номером. Після цього нападник підняв руки до неба.

У такій формі за "Ньюеллс Олд Бойз" ближче до закінчення кар'єри грав Марадона - він провів за команду всього п'ять матчів.

У той же час Мессі починав займатися футболом в академії "Ньюеллс Олд Бойз", провівши в клубі п'ять років до переїзду в "Барселону".

За зняту під час святкування голу футболку Мессі отримав жовту картку.

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Автор: Антон Дудар