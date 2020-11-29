Нападник "Барселони" Ліонель Мессі присвятив свій гол у матчі чемпіонату Іспанії проти "Осасуни" (4:0) легендарному Дієго Марадоні, який помер 25 листопада.
Читайте такожПересувався насилу: в мережі з'явилося зворушливе відео з Марадоною, зняте за кілька днів до його смерті
Забивши гол, Мессі зняв футболку "Барселони", під якою опинилася ретро-футболка аргентинського клубу "Ньюеллс Олд Бойз" з десятим номером. Після цього нападник підняв руки до неба.
У такій формі за "Ньюеллс Олд Бойз" ближче до закінчення кар'єри грав Марадона - він провів за команду всього п'ять матчів.
У той же час Мессі починав займатися футболом в академії "Ньюеллс Олд Бойз", провівши в клубі п'ять років до переїзду в "Барселону".
За зняту під час святкування голу футболку Мессі отримав жовту картку.
Смерть Дієго Марадони: головне
- На початку листопада Марадона переніс операцію на головному мозку. Йому видалили субдуральну гематому. 11 листопада він був виписаний з лікарні.
- Дієго Марадона пішов з життя 25 листопада. Йому було 60 років.
- Стали відомі останні слова і деталі смерті Марадони.
- Адвокат Марадони зажадав розслідувати обставини смерті легендарного аргентинця.
- Церемонія прощання з Марадоною пройшла в президентському палаці в Буенос-Айресі.
- Похорон легенди футболу відбувся 26 листопада.
- В результаті розтину була встановлена точна причина смерті Марадони.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram